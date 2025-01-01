除雪安全ビデオを作成する

HeyGenのAIアバターを使用して、OSHA要件を満たす標準化された安全トレーニングを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロの除雪クルー向けに、重要なスノーブロワーの安全性と技術を詳述した60秒のトレーニングビデオを作成します。このビデオは、鮮明でアクション指向のビジュアルと、真剣で権威あるナレーションを特徴とし、クルーがベストプラクティスを理解できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、正確で技術的な指示を提供します。
サンプルプロンプト2
プロパティマネージャーや施設スタッフ向けに、商業施設のための重要な氷管理戦略を強調する30秒の公共サービスアナウンスメントが必要です。ビデオはダイナミックでクイックカットのビジュアルと画面上のテキストを使用し、直接的で簡潔なナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、最大限のアクセス性とインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
除雪作業のチームリーダーや監督者を対象とした安全ビデオシリーズの90秒のセグメントを設計し、業界に関連するOSHA要件の更新に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで企業的なもので、専門家のナレーションと明確なグラフィックを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プレゼンテーションの洗練度と一貫性を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

除雪安全ビデオの作成方法

プロフェッショナルで魅力的な除雪安全トレーニングビデオを効率的に制作し、チームが重要な安全基準に準拠し、準備が整うようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成し、AIアバターを選択する
効果的なトレーニングビデオのためのスクリプトを作成し、「除雪の安全性」や「氷管理」などの重要な安全トピックを組み込みます。その後、プロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を持つAIアバターを多様な中から選択します。
2
Step 2
ビジュアルを追加し、ナレーションを生成する
メディアライブラリやアップロードした素材から関連するビジュアルを統合して、安全ビデオを強化します。HeyGenのナレーション生成機能を利用して、さまざまな言語やアクセントでスクリプトをナレーションし、すべての視聴者に明確でアクセスしやすい指示を提供します。
3
Step 3
ブランディングを適用し、デザインを洗練する
ブランディングコントロールを使用して、会社のアイデンティティに合わせてビデオデザインをカスタマイズします。ロゴを追加し、色を調整し、適切なテンプレートとシーンを選択して、除雪安全ビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布する
アスペクト比の調整など、必要な調整を行って、説得力のある除雪安全ビデオを完成させます。完成したら、高品質のビデオをエクスポートし、トレーニングプラットフォーム全体で共有し、広範な安全意識を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全トピックを簡素化する

AI生成ビデオを使用して、複雑な除雪技術やOSHA要件を明確に説明し、複雑な安全情報を簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のチームのために効果的な除雪安全ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換することで、AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、説得力のある除雪安全ビデオを作成する力を与えます。除雪の安全性や個人用保護具（PPE）の要件など、重要なトピックをカバーするビデオを簡単に生成できます。

HeyGenは複数の場所での除雪安全トレーニングを標準化できますか？

もちろんです。HeyGenは一貫したビデオシリーズの作成を可能にし、すべてのオペレーションで標準化された基本的な安全トレーニングを確保します。強力なブランディングコントロールにより、除雪安全ビデオは一様なプロフェッショナルな外観を維持し、会社の安全への取り組みを強化します。

HeyGenは安全ビデオの理解を向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、正確なナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの機能を通じて、安全ビデオの理解を大幅に向上させます。これらのツールは、適切な氷管理技術やスキッドステアの安全性などの重要な情報をすべての視聴者に明確に伝えることを保証します。

特定の除雪機器の安全性を詳述したビデオを生成することは可能ですか？

はい、HeyGenは、ローダーの安全性やスノーブロワーの安全性と技術に関する詳細なガイダンスなど、特定の機器の安全性に焦点を当てたビデオを簡単に生成できます。HeyGenの広範なメディアライブラリとテンプレートを活用して、全従業員向けのターゲットを絞った安全ビデオを迅速に制作します。