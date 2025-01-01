AIでスナップショットトレーニング動画を素早く作成
リアルなAIアバターを使用したオンボーディングや製品トレーニングのための魅力的なスナップショット動画を簡単に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品機能を社内の営業チームや外部の製品ユーザーに説明する、90秒のダイナミックで魅力的なスナップショットトレーニング動画を制作してください。その利点と使用法を紹介します。ビジュアルスタイルには、メディアライブラリからのストック映像を使用した鮮明な製品デモを取り入れ、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを高め、スクリプトからのテキストをビデオに変換した明確な指導的なボイスオーバーを作成します。
リモートチームが直面する一般的な課題に対処する、2分間の包括的なトレーニング動画を開発してください。グローバルな視聴者向けのコミュニケーションのベストプラクティスに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで、多様なAIアバターを使用してメッセージを伝え、マルチリンガルプレゼンテーションをサポートするボイスオーバー生成と、アクセシビリティを確保するための字幕/キャプションを追加します。
カスタマーサクセスチーム向けに、ソフトウェア製品の一般的なトラブルシューティング手順を既存の顧客に示す、45秒のスナップショットトレーニング動画を迅速に構築してください。迅速な作成のために事前に構築されたテンプレートとシーンを利用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して解決策を簡潔に提供し、アスペクト比の変更とエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに合わせて動画を簡単にリサイズできるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したスナップショット動画の作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用し、スクリプトをプロフェッショナルなAIを活用したスナップショット動画に効率的に変換します。複雑な撮影や編集なしで、魅力的なスナップショットトレーニング動画を迅速に作成できます。
HeyGenを使用した魅力的なスナップショットトレーニング動画に貢献する技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは高品質のAIボイスオーバー、カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なテンプレートライブラリなどの強力な機能を提供し、トレーニング動画をダイナミックにします。これらの機能により、オンボーディングから製品トレーニングまで、コンテンツが効果的でプロフェッショナルになります。
HeyGenはトレーニングコンテンツのために自動生成されたキャプションと多言語ボイスオーバーを提供しますか？
はい、HeyGenにはAIキャプションジェネレーターが含まれており、トレーニング動画のアクセシビリティを向上させる自動生成キャプションを提供します。さらに、多言語ボイスオーバーを作成できるため、多様なグローバルオーディエンスに効果的なスナップショットトレーニング動画を作成できます。
HeyGenを使用してAIアバターで効果的な製品トレーニング動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターは、明確で一貫した製品トレーニングを提供するのに最適で、AIボイスアクターとして機能します。これにより、視聴者に響き、知識の定着を向上させる魅力的なスナップショットトレーニング動画を作成できます。