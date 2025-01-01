小規模ビジネストレーニングビデオを簡単に作成

小規模ビジネス向けの魅力的なトレーニングビデオを制作します。HeyGenのテキスト-to-ビデオを使用して、どんなスクリプトも簡単に魅力的なビジュアルに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに新しいコンプライアンス手順に関する60秒の魅力的なトレーニングビデオを開発します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを目指し、落ち着いた安心感のあるトーンで、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を組み込み、正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
サンプルプロンプト2
忙しい起業家向けに30秒のアニメーショントレーニングビデオを制作し、複雑なマーケティングコンセプトを迅速に説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは、現代的なグラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用してテンポが速く、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してダイナミックなビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスマネージャー向けに、社内で効果的にトレーニングビデオを制作するための50秒のビデオチュートリアルをデザインします。HeyGenのAIアバターをプレゼンターとして紹介し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を行う、オーセンティックで会話的なインタビュースタイルのビジュアルとオーディオアプローチを採用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小規模ビジネストレーニングビデオの作成方法

強力なAIツールを使用して、チームやクライアント向けに魅力的で効果的なトレーニングコンテンツを開発し、スクリプトから最終ビデオまでの制作を簡素化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まず、トレーニングコンテンツを作成します。HeyGenはあなたの**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**を利用して自動的にビデオを生成し、あなたの言葉をプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換します。これにより、明確で簡潔な従業員トレーニングビデオの基盤が築かれます。
2
Step 2
AIプレゼンターとシーンを選択
情報を提示するために多様なリアルな**AIアバター**から選択します。選んだアバターに適した背景やテンプレートを組み合わせて、小規模ビジネストレーニングビデオの魅力的なビジュアル設定を作成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで強化
**ブランディングコントロール**を使用して、会社のロゴやカラーでビデオをパーソナライズします。ストックメディア、画面録画、またはインタラクティブな要素を追加して、トレーニングをさらに充実させ、コンテンツをダイナミックで理解しやすいものにします。
4
Step 4
最終トレーニングビデオをエクスポート
トレーニングビデオが完成したら、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を使用して、必要な形式とサイズでレンダリングします。磨き上げられたビデオは、チームやオーディエンスを教育し、情報を提供する準備が整い、トレーニングビデオの制作プロセスを簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速で魅力的なトレーニングクリップを制作

短くてインパクトのあるトレーニングビデオやハウツーガイドを迅速に制作し、迅速なオンボーディング、プロセスの説明、または製品チュートリアルに最適です。

background image

よくある質問

HeyGenは小規模ビジネス向けの魅力的なトレーニングビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはスクリプトをAIアバターとナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオチュートリアルに変換し、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。高度なビデオ編集スキルがなくても、高品質なコンテンツを簡単に制作できます。

従業員トレーニングビデオを最速で制作する方法は？

HeyGenはテキストスクリプトをAIアバターと同期されたナレーションで完全なビデオに変換することで、従業員トレーニングビデオの迅速な制作を可能にします。直感的なインターフェースとテンプレートが制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenで小規模ビジネストレーニングビデオにブランディングやキャプションを追加できますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、アクセシビリティを向上させるために自動生成された字幕やキャプションを簡単に追加できます。

チーム向けに高品質なハウツービデオを作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、スクリプトから始めてAIアバターにコンテンツを伝えさせることで、プロフェッショナルなハウツービデオを簡単に作成できます。画面録画の統合やメディアライブラリを活用して、ビデオチュートリアルを充実させましょう。