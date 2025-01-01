スキル開発ビデオを作成して、関与と教育を促進
L&DチームがリアルなAIアバターを使用して高品質な従業員トレーニングビデオを作成し、シームレスな人材開発を実現します。
経験豊富なチームリーダーやL&Dチームを対象にした、複雑なプロジェクト管理技術を説明する90秒のハウツービデオを制作してください。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと正確なテキストオーバーレイを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を統合して効率的なコンテンツ作成を行い、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
中間管理職を対象にした効果的なコミュニケーション戦略に焦点を当てた1分間のスキル開発ビデオを作成してください。企業の聴衆がリーダーシップ能力を向上させることを目指しています。ビデオはモチベーショナルで洗練されたビジュアル美学を持ち、クリアなオーディオを備え、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して重要な概念を説明し、プロフェッショナルな外観を持つテンプレートとシーンを選択します。
多言語ビデオを必要とするグローバルな労働力向けに、会社のコンプライアンス方針に関する45秒の従業員トレーニングモジュールを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で安心感を与えるものであり、明確さと文化的感受性を確保し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を利用して複数の言語でメッセージを伝え、真に包括的な学習体験のために字幕/キャプションを使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターを活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを作成することで、L&Dチームのビデオ制作を効率化します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、魅力的な従業員トレーニングコンテンツを効率的に制作し、必要に応じて簡単に更新できます。
HeyGenは多言語のスキル開発ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用して多言語ビデオをサポートし、スキル開発ビデオを作成できます。これにより、高品質なオーディオとビデオを通じて、グローバルな視聴者に指導コンテンツを提供できます。
HeyGenはビデオの計画にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなトレーニングビデオテンプレートやスクリプトとストーリーボードの開発ツールを含む包括的な機能を提供します。これにより、コンセプトから完成までスムーズなビデオ制作プロセスを確保します。
HeyGenはスクリーンキャストビデオとブランディングの統合をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはプロジェクトへのスクリーンキャストビデオのシームレスな統合をサポートし、指導ビデオコンテンツを強化します。また、ブランドの独自のブランディングコントロールを適用し、高品質なオーディオとビデオが一貫して会社のアイデンティティを反映するようにします。