AIツールを使って簡単にショートビデオを作成する
AIアバターやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使って、YouTubeショート、TikTokビデオ、Instagramリールで目を引くクリエイティビティを解き放ちましょう。
例を探る
エージェントは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのスクリプトからビデオへの機能を使って作られた60秒のナラティブビデオでストーリーテリングの世界に飛び込みましょう。YouTube Shortsの視聴者を魅了することを目指すコンテンツクリエーターに理想的なこのビデオは、映画のようなビジュアルと、私たちのAIによって生成された魅力的なボイスオーバーを融合させます。ビデオテンプレートのシームレスな統合により、あなたのユニークなビジョンに合わせた洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを保証します。
HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用して、Instagram Reelsで目立つ30秒のプロモーションビデオを作成します。マーケターや小規模事業主向けに設計されたこのビデオは、目を引くテンプレートとAIパワーのボイスオーバーを利用して、インパクトを持ってメッセージを伝えます。さまざまなアスペクト比でリサイズしてエクスポートする機能により、どのプラットフォームでもコンテンツが完璧に見えることを保証します。
HeyGenの字幕とキャプション機能を使用して、45秒の教育ビデオで視聴者を引き込みましょう。教育者やトレーナーに最適なこのビデオは、明確で情報豊かなビジュアルとプロフェッショナルなボイスオーバーを組み合わせて学習を強化します。直感的なビデオ編集ツールを使用して、あなたのコンテンツが情報豊かで視覚的に魅力的であることを保証しながら、すべての側面をカスタマイズできます。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンド動画生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsのようなプラットフォームに最適な、AIビデオジェネレーターやカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、クリエイターが簡単に短いビデオを制作できるように力を与えます。
魅力的なソーシャルメディア動画を作成する.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI-powered tools, enhancing your online presence.
高成果の広告制作.
Quickly produce high-impact ads using AI video technology, driving engagement and conversions.
よくある質問
HeyGenを使って、どのようにして簡単に短いビデオを作成できますか？
HeyGenは、AIパワードツールを搭載した初心者にも使いやすいプラットフォームを提供しており、短いビデオの作成を簡単にします。ドラッグ＆ドロップのビデオ編集機能やカスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を使用して、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsなどのプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenのショートビデオメーカーが際立っているのは何ですか？
HeyGenのショートビデオメーカーは、AIアバターやボイスオーバー生成を使用してスクリプトからビデオを作成できるAIビデオジェネレーターによって特徴づけられています。この革新的なアプローチは、豊富な音楽ライブラリとブランディングコントロールと組み合わせることで、あなたのビデオをユニークでプロフェッショナルなものに保証します。
HeyGenでビデオのスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、ロゴや色などのブランディングコントロールを含む幅広いカスタマイズオプションを提供しており、あなたのビデオを自由にカスタマイズできます。さまざまなビデオテンプレートやシーンから選択して、あなたの創造的なビジョンに合わせることもできます。
HeyGenは技術的なビデオ編集ツールを提供していますか？
はい、HeyGenにはビデオ作成プロセスを向上させるための技術的なビデオ編集ツールが含まれています。アスペクト比のリサイズやエクスポートから、字幕やキャプションの追加まで、HeyGenはあなたのビデオをどのプラットフォームにも適した洗練されたものにします。