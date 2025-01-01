シフト計画ビデオを簡単に作成し、チームを引き付ける
スクリプトからのシームレスなテキストをビデオに変換して、HRチームとマネージャー向けに魅力的なビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチーム向けに、現代の従業員スケジューリングソフトウェアにおけるAI駆動ツールの変革力を紹介する、魅力的な90秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、洗練されたグラフィックスと複雑な機能を説明するプロフェッショナルなAIアバターを取り入れ、明るく権威ある声で説明します。HeyGenのAIアバターがシフトの割り当てやポリシーの更新に関する一貫した明確な情報を提供し、コミュニケーションを効率化する方法を強調します。
従業員エンゲージメントを向上させることを目的とした45秒の魅力的なビデオを制作し、マネージャーとそのチームの両方を対象に、シフトの割り当てや重要な更新のためのパーソナライズされたビデオを提供します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、協力的な環境で多様なアバターをフィーチャーし、温かく励ましの声を使用します。このプロンプトは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を強調し、各従業員に個人的に響くカスタマイズされたメッセージを作成する方法を示します。
『シフト計画テンプレート』を迅速に変換し、マネージャーやチームリーダーを対象にした30秒の簡潔で魅力的なビデオを作成し、迅速なチーム発表や更新を行う方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く直接的で、明るくクリアなビジュアルと最小限のテキストを使用し、明確でエネルギッシュな声を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンをどのように簡単に適応させて、効果的でタイムリーなシフトコミュニケーションを生み出し、貴重な準備時間を節約するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenの効果的なシフト計画ビデオを作成するための主なツールは何ですか？
HeyGenは、AIアバターやAIボイスアクターなどのAI駆動ツールを活用して、シフト計画コンテンツをプロフェッショナルで魅力的なビデオに迅速に変換します。これにより、HRチームやマネージャーのプロセスが効率化されます。
HeyGenはHRチームがパーソナライズされたシフト割り当てビデオを効率的に生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやAIアバターなどの強力な機能を提供し、HRチームやマネージャーがシフト割り当てのためのパーソナライズされたビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、明確で高品質なコミュニケーションで従業員のエンゲージメントが大幅に向上します。
HeyGenはシフト計画ビデオで高品質なボイスオーバーや字幕を生成するためにどのような技術的能力を提供していますか？
HeyGenの強力なプラットフォームには、スクリプトから高品質なボイスオーバーを生成する高度なAIボイスアクターが含まれており、シフト計画ビデオのプロフェッショナルな音声を保証します。また、自動的に字幕を追加し、すべての従業員に対するアクセシビリティと理解を向上させます。
マネージャーはHeyGenのテンプレートをどのように活用してブランド化されたシフト計画ビデオを作成できますか？
マネージャーはHeyGenの多様なテンプレートライブラリを活用して、ブランドのアイデンティティを反映した魅力的なシフト計画ビデオを簡単にデザインできます。これにより、一貫性のあるプロフェッショナルなコミュニケーションが可能になり、従業員スケジューリングソフトウェアとの統合に最適です。