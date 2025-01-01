シフトリーダートレーニングビデオを作成してチームを向上させる

魅力的なリーダーシップトレーニングビデオでチームを力づけましょう。HeyGenのAIアバターを使用して高品質のコンテンツを簡単に生成します。

134/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在のシフトリーダー向けに、従業員エンゲージメントを高めるための「リーダーシップスキルトレーニング」に重点を置いた60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアル的にはダイナミックで、明確なグラフィックスとインスピレーションを与えるイメージを使用し、高品質のボイスオーバー生成でモチベーションを高めるメッセージと実用的なアドバイスを提供します。
サンプルプロンプト2
すべてのシフトリーダー向けに、一般的な職場の課題とその解決策を示す実用的な30秒のビデオを制作してください。「トレーニングビデオ」の中心として、運用効率を高めるためのシナリオベースで解決志向のビジュアルアプローチを使用し、自動生成されたキャプションで重要なポイントを強調し、迅速な参照のためのアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
シフトリーダーの責任と期待を説明する45秒の情報ビデオを作成し、明確な役割定義と「トレーニングコンテンツ」を通じて従業員を力づけることを目指します。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して情報を視覚的に構成し、プロフェッショナルで理解しやすいガイドをすべてのチームメンバーに提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シフトリーダートレーニングビデオの作成方法

シフトリーダー向けの魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを簡単に制作しましょう。チームに必要なリーダーシップスキルを装備し、従業員エンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
トレーニングコンテンツをアウトラインし、詳細なビデオスクリプトを書きます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたのテキストを魅力的なビジュアルレッスンに変換し、学習成果を明確に伝えます。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
ブランドを代表する多様なAIアバターから選び、高品質のAI声優を選択します。これにより、従業員トレーニングビデオの一貫性とプロフェッショナルなプレゼンターを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションで強化する
関連するメディアライブラリのストックサポートを統合し、AIキャプションジェネレーターを利用して自動生成キャプションを追加します。これにより、トレーニングコンテンツがより魅力的で、すべての学習者にとってアクセスしやすくなります。
4
Step 4
エクスポートと配布
プロジェクトを完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、トレーニングビデオを希望の形式でダウンロードします。新しいシフトリーダートレーニングビデオは、チームを力づける準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

リーダーシップスキルとモチベーションを向上

.

AI生成のインスピレーションを与えるビデオを提供し、リーダーシップの資質を育み、シフトリーダーを動機づけてチームのパフォーマンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして従業員トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、高品質の従業員トレーニングビデオの制作を効率化します。このプラットフォームを使用することで、HRプロフェッショナルは従業員オンボーディングやリーダーシップスキルトレーニングなど、さまざまなニーズに合わせた魅力的なトレーニングコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはトレーニングにおける従業員エンゲージメントを高めるためにどのように効果的ですか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のビデオを通じて、ダイナミックで視覚的なストーリーテリング体験を提供します。高品質のAIボイスオーバーと自動生成キャプションを提供することで、HeyGenはアクセシビリティを確保し、従業員を力づけ、学習成果を向上させます。

HeyGenはシフトリーダーのような特定の役割のトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターと柔軟なビデオスクリプトオプションを使用して、シフトリーダートレーニングビデオのような特定のトレーニングコンテンツの作成をサポートします。これにより、リーダーは戦略を効果的に伝え、チームをサポートするためのターゲットトレーニングを開発できます。

HeyGenは企業トレーニングプログラムのスケーラビリティと効率をどのようにサポートしますか？

HeyGenはテンプレート、ブランディングコントロール、簡単なエクスポートオプションなどの機能を提供することで、企業トレーニングビデオの効率を大幅に向上させます。これにより、組織は一貫したトレーニングビデオを迅速に制作し、共有することができ、大規模な学習の旅をサポートし、チームを鋭敏に保つことができます。