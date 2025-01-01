シェルターインプレイスビデオを作成：重要な安全ガイド
緊急事態に備え、明確なコミュニケーションを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、重要なシェルターインプレイスガイドを迅速に制作します。
従業員や学校職員向けに、内部の脅威時に「建物を確保する」ための「ロックダウン手順」を詳述する45秒のビデオを設計します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで直接的であり、重要なステップを明確に表示するためにインフォグラフィックスタイルの要素を組み込みます。このビデオは内部トレーニングを対象としており、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、構造化された効果的な指導用コンテンツを迅速に組み立てます。
コミュニティリーダーや多様な人々向けに、30秒の緊急メッセージを作成し、「厳しい天候」時に「緊急時のコミュニケーション」を示します。ビデオはシンプルなテキストオーバーレイとユニバーサルシンボルを特徴とする明確で安心感のあるビジュアルスタイルを採用します。広範なアクセスを確保するために、この短いPSAは主にHeyGenの字幕機能を利用し、複数の言語での簡単な翻訳と理解を可能にします。
「自然災害イベント」に対する対応を扱う「緊急管理ビデオシリーズ」のための90秒のセグメントを開発します。この教育ビデオは企業のトレーニングプログラムや公共安全機関を対象としており、権威ある情報提供スタイルを特徴とします。HeyGenのAIアバター機能を活用して、重要な情報を伝えるためにAIアバターをプレゼンターとして使用し、一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてシェルターインプレイスビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、シェルターインプレイスビデオを簡単に作成できるようにし、制作プロセスを大幅に効率化します。これにより、緊急または危機的状況における重要な準備と安全コンテンツの迅速な開発が可能になります。
HeyGenは緊急管理のコミュニケーションを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターと正確なボイスオーバーを使用して明確なビデオを生成することで、緊急管理のコミュニケーションを向上させます。また、字幕を作成し、複数の言語でコンテンツを生成することができ、厳しい天候や自然災害時に多様なオーディエンスにメッセージを届けることができます。
HeyGenは緊急ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、編集可能なテンプレートやブランドコントロールを含む強力な機能を提供し、組織のビジュアルアイデンティティを維持しながら緊急管理ビデオシリーズをカスタマイズできます。シェルターインプレイス、建物の確保、または避難手順の特定のプロトコルをビデオコンテンツに簡単に統合できます。
HeyGenを使用してビデオシリーズのコンテンツを更新および再利用するのは簡単ですか？
はい、HeyGenを使用すると、緊急管理ビデオシリーズを継続的な準備と安全のニーズに合わせて簡単に更新および適応できます。テキストからビデオへの編集を使用して、スクリプトを迅速に変更したり、シーンを調整して新しいロックダウン手順や更新された情報を反映させることができます。