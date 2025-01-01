重症度分類ビデオを簡単に作成

リアルなAIアバターを使用したダイナミックなビデオで、医療画像解析と患者教育を強化し、プロフェッショナルで明確なコミュニケーションを実現します。

サンプルプロンプト1
医療専門家を対象にした90秒の医療トレーニングビデオを制作し、医療画像解析結果を正確に解釈して重症度を判断するためのベストプラクティスを示します。視覚スタイルはプロフェッショナルで指導的なもので、詳細なデータビジュアライゼーションと権威ある声を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と自動字幕/キャプションを活用して、すべての医療スタッフにとって明確でアクセスしやすいトレーニングを提供し、複雑なデータの理解を効果的にします。
サンプルプロンプト2
診断目的で重症度分類ビデオテンプレートを効果的に使用する方法を示す45秒のビデオを設計し、医療研究者と技術スタッフを対象にします。モダンでクリーンな視覚スタイルを採用し、正確な画面上の注釈と画像オーバーレイを使用し、明確で情報豊富なボイスオーバーでサポートします。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、標準化された分類方法を迅速に構築し、説明します。
サンプルプロンプト3
さまざまな医療コンテキストで重症度分類ビデオを作成する利点を紹介する75秒のプロモーションビデオを開発し、一般的な医療関係者や将来の学生を対象にします。このビデオは、実世界の映像とAI生成要素を組み合わせたダイナミックでインスピレーションを与える視覚スタイルを持ち、モチベーションを高める声で伴われます。HeyGenのAIアバターを使用して重要なポイントを提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、幅広いプラットフォームでの互換性を確保し、複雑な情報を理解しやすく魅力的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

重症度分類ビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、医療トレーニングや患者教育のための明確で魅力的な重症度分類ビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
テンプレートを選択
「重症度分類ビデオテンプレート」を選択し、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用してスムーズにスタートします。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを追加
「医療画像解析」に関連する画像を統合し、リアルな「AIアバター」で情報を明確かつプロフェッショナルに提示するビデオを強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
高度な「ボイスオーバー生成」を利用してプロフェッショナルなナレーションを作成し、アクセシビリティと明確さをサポートするために自動的にキャプションを追加し、「高品質なボイスオーバー」をサポートします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
「医療トレーニングビデオ」や患者教育コンテンツを完成させ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、希望のフォーマットで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツの生産を拡大

AI駆動のテンプレートと自動生成されたキャプションを使用して、重症度分類に関する教育コースや患者教育ビデオを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして医療専門家が魅力的な医療トレーニングビデオや患者教育ビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、医療専門家や医療スタッフが高品質で魅力的なビデオを効率的に制作するのを支援します。AIアバターとAI駆動のテンプレートを使用することで、複雑なデータを明確な医療トレーニングビデオや情報豊富な患者教育ビデオに簡単に変換し、患者とのコミュニケーションを簡素化します。

HeyGenは複雑な医療画像解析や重症度分類のためのビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは重症度分類ビデオを含む専門的な医療コンテンツのビデオ作成をサポートしています。ユーザーは医療画像解析を説明するスクリプトを入力し、HeyGenがAIアバターとシーンオプションを使用して複雑なデータを明確にする視覚的な説明に変換します。

HeyGenは医療コンテンツにおける高品質なボイスオーバーと多言語サポートのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、高品質なボイスオーバーを生成するための高度なAIボイスアクター機能を提供し、医療用語の明確さを確保します。さらに、プラットフォームは自動生成されたキャプションを提供し、複数の言語をサポートして、患者教育ビデオや医療トレーニングビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。

HeyGenは医療ビデオ制作を加速するためのAI駆動のテンプレートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは医療ビデオ制作を効率化するために特別に設計されたAI駆動のテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、医療トレーニングビデオから患者教育ビデオまで、医療専門家が魅力的なビデオを迅速に作成するのを支援し、時間とリソースを大幅に節約します。