簡単に厳しい天候の安全ビデオを作成
コミュニティを守りましょう。重要な安全メッセージを届け、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを通じて、準備を強化する魅力的なソーシャルメディア投稿を簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々に向けた重要な竜巻安全対策を説明する30秒のダイナミックなビデオを開発してください。直接的で緊急性のあるビジュアルスタイルを目指し、「警報と警告」の重要性を強調するために印象的なグラフィックを利用してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを取り入れて、メッセージを迅速に強化しましょう。
嵐が多発する地域の人々に「緊急用品」の重要な役割を指導する60秒の教育ビデオを制作してください。このコンテンツは、権威あるが親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルで提示し、HeyGenのAIアバターを使用して効果的に備えの情報を伝えましょう。
地域グループや学校向けに、さまざまな厳しい天候シナリオに対する「計画を立てる」ことを促す50秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリアで励みになるもので、シンプルなアニメーションや実際の例を取り入れ、サポートするナレーションを添えてください。HeyGenを使用して字幕/キャプションを追加し、重要なステップを強調し、最大限のアクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして厳しい天候の安全ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとナレーションを使って魅力的なコンテンツに変換することで、重要な厳しい天候の安全ビデオを迅速に制作できます。事前に用意されたテンプレートを活用して、ビデオ作成プロセスを効率化し、重要な安全メッセージを効果的に届けましょう。
HeyGenは効果的な竜巻備えコンテンツにどのような機能を提供しますか？
強力な竜巻備えのために、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを提供し、重要な警報と警告を伝えます。緊急計画の詳細を簡単に統合し、視聴者に安全のための計画を立てる方法を明確に案内できます。
HeyGenは緊急準備に関するソーシャルメディアコンテンツの生成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは緊急準備のための影響力のあるソーシャルメディア投稿を作成するのに最適です。アスペクト比のリサイズや豊富なメディアライブラリを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された視覚的に魅力的なグラフィックやビデオを制作できます。
HeyGenを使用して安全メッセージをブランド一貫性を保ちながら作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを使用して、すべての安全メッセージでブランドの一貫性を維持することを可能にします。カスタムロゴや色をテンプレートに組み込むことで、組織のアイデンティティを強化しながら、重要な情報をスタッフや一般に届けることができます。