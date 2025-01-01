サービス技術者トレーニングビデオを作成してチームを向上させる

新しいエージェントのためのフィールドサービス技術者のトレーニングとオンボーディングを、スクリプトから簡単に生成された魅力的な録画ビデオレッスンで効率化します。

180/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なフィールドエージェント向けに、協力的なビデオピアラーニングアーカイブに貢献する45秒の「今週のヒント」ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックにし、専門家のAIアバターが一般的なトラブルシューティングのヒントやベストプラクティスを説明する可能性があります。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、関連する背景ビジュアルや説明グラフィックを強化してください。
サンプルプロンプト2
包括的なフィールドサービス技術者トレーニングプログラムの初期オンボーディングプロセスのために、90秒のセグメントを作成し、安全プロトコルに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは明るく、構造化され、フォローしやすく、簡潔な音声指示を提供します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての音声コンテンツを多様な学習環境に適したものにし、アクセシビリティと明確さを確保してください。
サンプルプロンプト3
複雑な機械の特定の診断ステップを説明する、より広範なフィールドトレーニングビデオガイド内のクイックリファレンスとして、30秒の簡潔な録画ビデオレッスンを設計してください。ビジュアルスタイルは非常に説明的で、アニメーション図や画面上のテキストオーバーレイを利用し、プロフェッショナルで落ち着いた声を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫した外観を保ち、音声生成を使用して明確な音声を提供し、コンテンツ作成を迅速化してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サービス技術者トレーニングビデオの作成方法

オンボーディングを効率化し、フィールドエージェントのスキル開発を向上させるために、製品に正確な録画ビデオレッスンを提供します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
詳細なスクリプトを作成してトレーニングビデオを計画します。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを視覚的なレッスンにシームレスに変換し、新しいエージェントに明確で一貫した指示を提供します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターから選択して、フィールドサービス技術者トレーニングを強化します。選択したプレゼンターが録画ビデオレッスンを提供し、複雑な手順をすべてのエンジニアや技術者にとって魅力的で理解しやすいものにします。
3
Step 3
ブランドとビジュアルを追加する
会社のブランディングコントロールを適用し、ロゴや色を含めて録画ビデオレッスンをパーソナライズし、企業のアイデンティティに一致させます。これにより、フィールドエージェント向けのすべてのトレーニング資料で一貫した外観と感触が確保されます。
4
Step 4
ビデオガイドをエクスポートする
フィールドトレーニングビデオガイドを確認し、エクスポートして最終化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、モバイルデバイスでの視聴に最適化されたビデオを提供し、フィールドエージェントに柔軟でアクセス可能なトレーニングを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を明確にする

.

複雑な標準手順や技術情報を簡単に変換し、明確で理解しやすいビデオ指示にし、貴重なアドバイスのアーカイブを構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはフィールドサービス技術者のトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、高品質な録画ビデオレッスンを迅速に作成できるようにし、フィールドサービス業界向けの効果的なトレーニングビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは新しいフィールドエージェントのオンボーディングにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、新しいエージェントのために標準手順を示す一貫した録画ビデオレッスンを迅速に制作することで、オンボーディングプロセスを簡素化し、フィールドエージェントチーム全体での統一された理解を確保します。

HeyGenはカスタムブランディングを使用したフィールドトレーニングビデオガイドの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロール、AIアバター、音声生成を組み込んだ包括的なフィールドトレーニングビデオガイドを作成することができ、エンジニアや技術者に最適です。

HeyGenはビデオピアラーニングとアドバイスのアーカイブをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、専門家の洞察を録画ビデオレッスンとして簡単に変換し、チームの継続的な発展のためにモバイルデバイスでアクセス可能なアドバイスのアーカイブを作成することで、ビデオピアラーニングを促進します。