AIを活用したサービスレベルトレーニングビデオの作成
HeyGenによる自動字幕とキャプションで、教育ビデオを強化し、eラーニングビデオ制作を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバー向けに新しいサービス提供を紹介する60秒の説明ビデオをデザインし、現代的なアニメーションとアップビートな背景音楽を組み込みます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して詳細なスクリプトをビデオに変換し、自動生成された字幕/キャプションで明確さとアクセス性を確保します。
特定の製品機能に関する迅速なサポートを求める顧客向けの30秒の簡潔な指導ビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの既製のテンプレートとシーンを使用して、明確な画面録画デモを迅速に組み立て、直接的でサポート的なビジュアルスタイルを採用します。
中級管理職を対象とした90秒の正式な企業学習ソリューションビデオを作成し、更新されたコンプライアンス手順をレビューします。ビジュアルスタイルは権威あるもので、明確なグラフィックと気を散らす背景音楽はありません。HeyGenのナレーション生成機能を使用して正確なナレーションを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな内部プラットフォーム向けに最終出力を準備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてサービスレベルのトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとナレーションを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することで、サービスレベルのトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、ビデオ制作プロセス全体が大幅に効率化され、効果的な教育ビデオを迅速に開発できます。
HeyGenはさまざまな種類の教育ビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員のオンボーディング、製品デモ、ハウツーガイド、説明ビデオなど、幅広いトレーニングビデオを生成するための多用途なツールです。企業学習ソリューションやサービスの多様なビデオチュートリアルを提供するための優れたソリューションです。
HeyGenがプロフェッショナルな従業員開発ビデオに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、ロゴや色のブランディングコントロール、自動字幕/キャプションなどの高度な機能を提供し、従業員開発ビデオを洗練されたプロフェッショナルなものにします。これらの機能は、オンライントレーニングビデオのエンゲージメントを向上させます。
HeyGenを使用して高品質のeラーニングビデオをどのくらいの速さで制作できますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトから画面への移行が迅速に行え、eラーニングビデオ制作の時間を大幅に短縮できます。豊富なテンプレートライブラリとAIアバターを活用して、トレーニングビデオを効率的に作成し、広範なビデオ編集の専門知識なしで高品質のコンテンツを提供します。