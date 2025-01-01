サービス紹介ビデオを作成してビジネスを強化
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アイデアを簡単に素晴らしい会社紹介ビデオに変換し、ビデオ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業レベルのクライアントを対象にした90秒の会社紹介ビデオを作成し、複雑なコンサルティングサービスを明確かつ専門的に説明します。ビジュアルの美学は信頼性がありクリーンで、控えめなアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用し、権威あるが親しみやすいナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して重要なポイントを提示し、視聴者のエンゲージメントを高め、プロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを確保してください。
クリエイティブエージェンシーのためのダイナミックな45秒のブランドイントロビデオを制作し、潜在的なクリエイティブクライアントや小規模ビジネスを引き付けます。ビジュアルスタイルは活気に満ち、魅力的なグラフィックスとアップビートなバックグラウンドスコアを備えたクイックカットを想像し、革新とダイナミズムを伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、エージェンシーのユニークな提供を反映したプロフェッショナルで視覚的に印象的なビデオ基盤を迅速に設定してください。
新しいソフトウェアサービスを新しいユーザーや技術チームに紹介する2分間の詳細なイントロビデオを想像し、使いやすさとコア機能に焦点を当てます。ビデオは情報提供的で段階的なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画と役立つ注釈を伴い、親しみやすくガイドするナレーションを添えます。HeyGenの字幕/キャプションを活用して、特に技術的な説明において、すべての視聴者に対してアクセシビリティと明確さを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なサービス紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、サービスや会社を紹介するのに最適なプロフェッショナルなイントロビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIを活用したツールを利用して、注目を集めるブランドイントロビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオイントロを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバター、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、音声生成などの高度なAI機能を提供し、会社紹介ビデオを向上させます。また、アクセシビリティとエンゲージメントのために動的な字幕/キャプションを自動的に追加することもできます。
HeyGenで特定のブランディング要素を使用してブランドイントロビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを統合し、ロゴアニメーションを作成して一貫したブランドアイデンティティを確保できます。これにより、ビデオイントロメーカーの体験が会社のビジュアルスタイルに完全に一致します。
HeyGenで作成したイントロビデオの出力オプションはどのようなものがありますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比と高品質のエクスポートをサポートしており、作成したイントロビデオをYouTubeなどの複数のプラットフォームに適したものにします。会社紹介ビデオを簡単に制作し、視聴者がいる場所に配信できます。