セキュリティオリエンテーションビデオを作成して教育とエンゲージメントを高める
スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なビデオで重要なセキュリティ意識トレーニングを提供し、コンプライアンスと保持を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全スタッフ向けに45秒のビデオを開発し、コンプライアンス要件と基本的な職場安全トレーニングプロトコルの年次リフレッシャーとして機能させます。このビデオは、シナリオベースの魅力的なビジュアルスタイルと親しみやすく情報豊かな声を特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある実例を迅速に組み立て、ベストプラクティスを強化します。
技術に精通した従業員を対象にした30秒のマイクロラーニングビデオを制作し、多要素認証の設定などの高度なセキュリティトレーニングトピックに関する迅速な更新を提供します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、直接的な声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して簡潔で効果的な知識移転を実現します。
チームリーダーやマネージャー向けに90秒のビデオを設計し、組織全体で強力なセキュリティ文化を育むことを目的とし、積極的なセキュリティ対策の重要性を強調する魅力的なビデオを作成します。ビデオは洗練された物語駆動のビジュアルスタイルを採用し、説得力のある権威ある声で補完され、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて強力なメッセージを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なセキュリティオリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を使用して、セキュリティオリエンテーションビデオの作成を革新します。ユーザーはスクリプトを迅速にプロフェッショナルで魅力的なビデオに変換でき、セキュリティトレーニングと意識向上のための全体的な制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenはセキュリティ意識トレーニングにおける従業員のエンゲージメントをどのように向上させますか？
HeyGenは表現力豊かなAIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、インタラクティブな要素の統合能力を通じて、セキュリティ意識トレーニングにおける従業員のエンゲージメントを向上させます。これらの機能は、サイバーセキュリティの概念をわかりやすく記憶に残る形式で提供し、知識の保持を改善します。
HeyGenはセキュリティトレーニングコンテンツのコンプライアンス要件とブランドの一貫性をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴや色をセキュリティトレーニングビデオに組み込むことができます。職場安全トレーニング用の事前設計されたテンプレートを利用することで、特定のコンプライアンス要件を満たしつつ、すべての従業員のオンボーディングと意識向上の取り組みでブランドの一貫性を維持します。
HeyGenはセキュリティトレーニングビデオのグローバル展開をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動字幕を通じて包括的なコンテンツローカリゼーションをサポートし、セキュリティ意識トレーニングを世界中の多様なチームにアクセス可能にします。この機能により、重要なセキュリティメッセージがすべての従業員に一貫して伝えられ、理解されることを保証します。