簡単にセキュアメールトレーニングビデオを作成
AIアバターを使用してスパムフィルタリングとメールファイアウォールルールに関する包括的な技術トレーニングビデオチュートリアルを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
IT管理者向けに、スパムフィルタリングを強化するためのメールファイアウォールルールの設定と管理を詳細に説明する、2分間の技術トレーニングビデオチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルは情報提供を重視し、画面キャプチャを中心にし、音声は明瞭で正確にします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確な技術的対話を行い、アクセシビリティと詳細な参照のために字幕/キャプションを含めます。
すべての従業員向けに、疑わしいメールの識別と報告方法を示す45秒間のハウツービデオを作成し、特に「なりすまし表示名」の認識に焦点を当てます。簡潔で実行可能なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速なビジュアル例を提供し、フィッシング攻撃に対する即時の行動を促すためにプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して明確なステップを提示します。
ITマネージャーとシステム管理者に最近のセキュアメールモジュールの更新を説明する1分30秒の技術トレーニングビデオを生成します。ビデオは権威ある説明的なトーンを持ち、主要な変更点を強調するためにインフォグラフィックのような要素を取り入れたビジュアルスタイルを持ちます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して正確な更新概要を提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術的なトピックのセキュアメールトレーニングビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストビデオ技術を使用して、プロフェッショナルな「セキュアメールトレーニングビデオ」や「技術トレーニングビデオチュートリアル」を迅速に制作することを可能にします。「スパムフィルタリング」や「メールファイアウォールモジュール」などの複雑な概念を魅力的なビジュアルコンテンツで簡単に説明できます。
スパムフィルタリングのような技術的な概念を説明するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、「スパムフィルタリング」や「辞書ルール項目」のような複雑なテーマの説明をスクリプト化し、AIアバターと正確なボイスオーバーでビデオを生成できる直感的なプラットフォームを提供します。これにより、従来のビデオ制作を必要とせずに「技術トレーニング」コンテンツを明確に伝えることができます。
HeyGenはITセキュリティ手順のハウツービデオを作成するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、「組織の安全およびブロックリストの管理」や「TLSフォールバックの理解」など、重要なITセキュリティ手順を示す「ハウツービデオ」を生成するのに最適です。テンプレートとテキストビデオを活用して、ステップバイステップのガイドを効率的に示します。
HeyGenは技術トレーニング資料を迅速に更新するのに適していますか？
HeyGenを使用すると、「なりすまし表示名」や「送信者の削除」手順に関するモジュールを含む「技術トレーニング」コンテンツの更新が簡単になります。スクリプトを修正してビデオを再生成するだけで、常に最新の情報を視聴者に提供できます。