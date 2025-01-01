AIの効率で船長訓練ビデオを作成

AIアバターを使用して魅力的でアクセスしやすいオンラインコースを開発し、将来の船長の学習を促進します。

142/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
海事アカデミーやインストラクターを対象にした60秒のプロモーションビデオを開発し、魅力的な訓練ビデオを作成する効率性を紹介してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で視覚的に魅力的であり、AIアバターを使用して主要な情報を提示し、AI駆動のビデオテンプレートの力を示すべきです。
サンプルプロンプト2
USCG試験に備える候補者向けに、重要な安全手順に焦点を当てた1分間のシナリオベースのビデオを作成してください。このビデオのスタイルは集中しており、励みになるもので、実践的な例を通じて複雑な規則を理解しやすくし、HeyGenの字幕/キャプションを使用して柔軟なオンライン学習環境での保持と理解を助けます。
サンプルプロンプト3
プロフェッショナル開発プログラムの一環としてブリッジシミュレーションスキルを刷新する経験豊富な船員向けに、45秒のクイックチップビデオを設計してください。このビデオは現実的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連する映像やビジュアルを統合し、重要な訓練資料を効果的に提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

船長訓練ビデオの作成方法

AI駆動のテンプレート、リアルなアバター、HeyGenの高度な機能を使用して、船長免許試験やオンラインコース向けのプロフェッショナルな海事訓練ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートライブラリから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、コース資料を効率的に構築します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを追加
HeyGenのAIアバターを統合して、指導内容を提示し、スクリプトを魅力的でリアルな音声に変換します。
3
Step 3
キャプションとブランドを生成
HeyGenの自動生成キャプション機能を利用してアクセシビリティを向上させ、カスタムブランドコントロールを適用してプロフェッショナルな外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと統合
最適なアスペクト比を選択してビデオを完成させ、高品質の再生用にエクスポートします。これらの訓練ビデオを学習プラットフォームに簡単に埋め込むことができます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な海事概念を簡素化

.

航海や安全プロトコルなどの複雑なトピックを、効果的な船長免許準備のための理解しやすいビデオレッスンに分解します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな海事訓練ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは「AI駆動のビデオテンプレート」と「AIアバター」を活用することで、ユーザーが高品質な「海事訓練」コンテンツを迅速に制作できるようにします。これにより、「船長免許」を含むさまざまな認定に必要な「訓練ビデオ」の開発プロセスが効率化されます。

HeyGenのAIアバターを船長免許のオンラインコースに使用できますか？

はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」を「AIスポークスパーソン」として組み込むことができ、「船長免許」コースの内容を伝えることができます。これらのアバターは情報を魅力的に伝え、「オンラインコース」の学習体験を人間味のあるものにします。

HeyGenは訓練ビデオにどのようなアクセシビリティ機能を提供していますか？

HeyGenは「訓練資料」に対して「自動生成キャプション」を提供し、さまざまな言語で「リアルな音声」を提供することでアクセシビリティをサポートします。これにより、「訓練ビデオ」がより広い視聴者に理解されやすくなり、「多言語」サポートで言語の壁を越えます。

HeyGenはどのようにして効率的に魅力的な船長訓練ビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenのプラットフォームは、「スクリプトからのテキストビデオ」とカスタマイズ可能な「AI駆動のビデオテンプレート」を使用して、効率的に「船長訓練ビデオ」を作成するのを支援します。スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに簡単に変換し、「訓練ビデオ」が効果的でタイムリーであることを保証します。