学生を引き込む学校オリエンテーションビデオを作成
AIアバターを使用して新入生を歓迎するプロフェッショナルな学校オリエンテーションビデオを簡単に制作します。
新入生や編入生向けに、学術アドバイザーや重要な「リソースとハウツーガイド」を紹介する60秒の教育ビデオが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、正確でプロフェッショナルな情報提供を行い、自動字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで明確さを高め、情報豊かなスタイルで提示します。
見込み学生とその家族向けに、活気ある「キャンパスツアー」と本物の学生の声をフィーチャーした30秒のダイナミックなバーチャルオリエンテーションビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを確保し、さまざまなデバイスでの最適な視聴を保証するアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、カスタマイズ可能なシーン内でエネルギッシュで招待的な体験を作り出します。
新しい教職員と管理スタッフには、一般的なFAQと重要な「歓迎メッセージ」をカバーする40秒の実用的なビデオオンボーディングプロセスが必要です。HeyGenのナレーション生成を活用して、明確で簡潔な指示とスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオによるサポートコンテンツを提供し、自動字幕/キャプションを通じてすべての人にアクセス可能にし、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な学校オリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIツールは、学校オリエンテーションのための魅力的なビデオ作成を効率化します。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを利用して、プロフェッショナルな教育ビデオを迅速に制作し、複雑な制作を排除します。これにより、HeyGenは効果的な教育ビデオメーカーとなります。
HeyGenは教育ビデオのカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは、ブランド要素、グラフィックス、テキストアニメーションを含むビデオのカスタマイズオプションを豊富に提供します。ドラッグ＆ドロップ編集を使用して、教育ビデオの特定のニーズに合わせてコンテンツを簡単に調整できます。
HeyGenはリアルなAIアバターとナレーションを使用したビデオ作成を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと自然なナレーション生成を特徴とするビデオ作成を可能にします。これにより、学校オリエンテーションビデオがよりダイナミックで新入生にパーソナライズされたものになります。
HeyGenはコンテンツ作成を迅速化するためのビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは教育ビデオメーカーとしてコンテンツ作成を迅速化するためのさまざまなビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるように、迅速なスタートを提供します。