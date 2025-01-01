学校給食安全ビデオを簡単に作成

AIアバターを使用して、スタッフに病気の予防と安全な食品取り扱いを教育するための魅力的な食品安全ビデオを迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学校スタッフと保護者向けに設計された45秒の学校給食安全ビデオを制作し、「保育施設における食物アレルギーの管理」（学校向けに適応）に焦点を当て、安全な環境を促進します。ビデオは清潔でプロフェッショナルなビジュアル美学を持ち、安心感と権威ある声のナレーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して重要な情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
学校のカフェテリアスタッフ向けに、60秒の「食品安全ビデオ」ガイドを開発し、「冷却！食品を安全に冷やす方法」を示します。この指導ビデオは、明確で段階的なビジュアルアプローチを採用し、落ち着いた専門家のナレーターを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な指示を迅速に簡潔なトレーニングモジュールに変換します。
サンプルプロンプト3
中学生向けに30秒の「安全ビデオ」コンピレーションをデザインし、食べ物を共有しないことや適切な廃棄物処理など、基本的な「学校給食安全」ヒントをカバーします。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、エネルギッシュで親しみやすい声と組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、重要なメッセージを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学校給食安全ビデオの作成方法

学校給食プログラムのための魅力的で情報豊かな安全ビデオを簡単に制作し、重要な情報をスタッフと生徒に明確に伝えます。

1
Step 1
安全コンテンツのスクリプトを作成
学校給食プログラムのための重要な安全メッセージをアウトライン化することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、食品取り扱いやアレルギー意識などのトピックをカバーする書面コンテンツを瞬時に基礎ビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターとシーンを選択
プロフェッショナルな「AIアバター」を選択して情報を明確かつ一貫して提示し、安全ビデオを強化します。学校やキッチン環境に合った背景を見つけるために、多様なテンプレートとシーンライブラリを閲覧し、メッセージをより親しみやすくします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーとブランディングを追加
「食品安全ビデオ」のために「ボイスオーバー生成」を使用して自然な音声のナレーションを生成し、指示を効果的に伝えます。ロゴや色などのブランディングコントロールを使用してコンテンツをさらにカスタマイズし、安全資料全体で一貫した学校のアイデンティティを維持します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポートして共有
包括的な「ビデオ作成」が完了したら、レビューして最終調整を行います。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、学校のポータル、トレーニングプラットフォーム、または内部コミュニケーションで共有するために、ビデオを希望の形式で準備し、効果的に視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

食品安全教育を簡素化

.

複雑な食品安全ガイドラインを理解しやすいビデオに翻訳し、学校給食安全教育とコンプライアンスを強化します。

background image

よくある質問

HeyGenは学校安全ビデオのクリエイティブプロセスをどのように強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、教育者のためのクリエイティブなビデオ制作を効率化します。これにより、プロフェッショナルな学校給食安全ビデオや包括的な安全ビデオミニシリーズを、比類のない効率と創造性で簡単に作成できます。

学校向けの魅力的な食品安全ビデオを作成する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenを使用すると、AIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、学校向けの影響力のある食品安全ビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが高品質のビデオを生成し、ボイスオーバー生成とプロフェッショナルな字幕を完備します。

HeyGenは、私たちの機関のブランディングに合わせて学校給食安全ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、学校のロゴや色を直接学校給食安全ビデオに組み込むことができます。これにより、「温度計の使用」や「病気の予防」についての教育コンテンツ全体で一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。

さまざまな学校の健康トピックをカバーする安全ビデオシリーズをどれくらい早く制作できますか？

HeyGenの効率的なプラットフォームを使用すると、「病気の報告」や「ICN手洗いショート」などの多様な学校の健康トピックに関する完全なビデオミニシリーズを迅速に作成できます。テキストビデオ機能と広範なメディアライブラリを活用して、従来の時間の一部でプロフェッショナルな安全ビデオを制作します。