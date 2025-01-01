AIで数分で衛生手順ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、コンプライアンスと食品安全を向上させる魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオを制作します。

184/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
設備の衛生に関する高度なコンプライアンスプロトコルのリフレッシュトレーニングが必要な経験豊富なスタッフ向けに、60秒のビデオを開発してください。このビデオは、正式な指導的なビジュアルスタイルを採用し、重要な規制要件を強調するオンスクリーンテキストオーバーレイを組み込み、AIアバターが情報を明確に提示します。目的は、重要な食品安全トレーニングを強化し、衛生プログラムがコンプライアンス基準を厳守することを保証することです。
サンプルプロンプト2
予期しないこぼれや汚染事故に対する緊急衛生対応プロトコルを概説する、全スタッフ向けの30秒のダイナミックで魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは緊急性がありながらも明確で、ダイナミックなカメラの動きとアップビートな背景音楽を利用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して重要な情報を迅速に伝えます。このビデオは、迅速な展開のための衛生手順ビデオの作成方法に関するクイックガイドとして機能します。
サンプルプロンプト3
全従業員を対象に、食品安全の基盤としての個人衛生を強調する、親しみやすくアプローチしやすい45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、適切な手洗いやPPEの使用を明確に示すビジュアルデモンストレーションを特徴とし、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを強化します。このビデオは、全体の衛生手順ビデオへの個々の貢献の重要性を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

衛生手順ビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを活用して、プロフェッショナルで魅力的な衛生手順ビデオを迅速に生成し、チームの明確なコミュニケーションとコンプライアンスを保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、衛生手順を概説します。HeyGenの「スクリプトからビデオへの変換」機能を利用して、詳細な指示をビデオの基盤に変換し、衛生手順ビデオの明確さを確保します。
2
Step 2
AIスポークスパーソンを選択
ブランドや部門を代表する多様な「AIアバター」から選択します。これらのAI駆動のプレゼンターが、人間味のあるタッチで衛生ガイドをナレーションし、コンテンツを魅力的にします。
3
Step 3
明瞭さのためのボイスオーバーを追加
スクリプトに自然な音声の「ボイスオーバー生成」を生成して、理解とアクセシビリティを向上させます。これにより、各衛生ステップの明確な発音が保証され、メッセージがチームにとって容易に理解できるものになります。多言語のボイスオーバーをサポートする可能性もあります。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成した衛生ビデオを確認し、タイミングやビジュアルに最終調整を加えます。その後、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、高品質のプロフェッショナルトレーニングビデオをダウンロードし、即時展開の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで複雑な手順を明確化

.

HeyGenのAIツールを使用して、複雑な衛生ガイドラインを簡素化し、複雑な指示を容易に理解できるプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な衛生手順ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートと直感的なインターフェースを活用することで、魅力的な衛生手順ビデオを迅速に作成できます。HeyGenのAIツールを活用して、制作プロセスを効率化し、ブランドの一貫性を維持します。

HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで人間味のあるタッチで衛生手順ビデオを提供するための高度なAIアバターとAIスポークスパーソンを提供します。これにより、トレーニングコンテンツが非常に魅力的で信頼性のあるものになります。

HeyGenは衛生トレーニングの多言語対応を支援できますか？

はい、HeyGenは多言語のボイスオーバーとAIキャプションジェネレーターをサポートしており、衛生手順ビデオをグローバルな労働力にアクセス可能にします。この機能により、多様なチーム間でのコンプライアンスが保証されます。

HeyGenは衛生ビデオの更新プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオへのジェネレーターとAI駆動のビデオテンプレートを使用して、衛生手順ビデオの更新を大幅に簡素化します。再撮影や複雑な編集を必要とせずに、スクリプトを迅速に修正し、新しいAIトレーニングビデオを生成できます。