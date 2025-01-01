AIで簡単にサンドボックス設定ビデオを作成

動的なAIアバターを使用してトレーニングを効率化し、新入社員を引き付け、複雑なサンドボックス設定をシンプルで明確にします。

142/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザーや技術サポートチーム向けに、2分間の包括的なサンドボックスチュートリアルビデオを開発し、サンドボックス環境のナビゲートとカスタマイズの基本的な手順を説明します。ビデオは、ステップバイステップの視覚スタイルと環境音楽を使用し、すべての学習者にアクセスしやすく明確にするために字幕を目立たせるべきです。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、AI駆動のサンドボックス設定ビデオのセットアップの簡単さを紹介する60秒の説明ビデオを制作します。ビデオは、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、エネルギッシュなバックグラウンドトラックとスムーズなトランジションで魅力的なデモを迅速に組み立てる、ダイナミックでモダンな視覚美学を採用します。
サンプルプロンプト3
上級ユーザーやシステム管理者向けに、サンドボックス環境をカスタマイズする方法を強調する45秒のガイドを設計します。このビデオは、詳細なスクリプトを使用してテキストからビデオに変換することで効率的に生成され、複雑な情報を正確かつ簡潔に伝える、正確で指導的な視覚スタイルを維持します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サンドボックス設定ビデオの作成方法

プロフェッショナルでAI駆動のサンドボックス設定ビデオを簡単に制作し、新入社員を引き付け、チームをトレーニングし、マーケティング活動を簡単に強化します。

1
Step 1
初期スクリプトを作成
サンドボックス設定の詳細な指示を作成します。`フリーテキストからビデオへのジェネレーター`を活用して、テキストを動的なビデオの基盤に迅速に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な`AIアバター`からチュートリアルコンテンツを提示するためのプレゼンターを選びます。これらのアバターは、自然な表情と動きでスクリプトを伝えます。
3
Step 3
カスタマイズとブランディングを適用
ビデオを`サンドボックス環境`の外観と感触に合わせてカスタマイズします。ブランドのロゴ、色、背景メディアを追加して、一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
完成したトレーニングをエクスポート
最終化する前に、自動生成された字幕でアクセシビリティを確保します。さまざまな形式で包括的な`AIトレーニングビデオ`をエクスポートし、シームレスな展開と視聴者のエンゲージメントに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な指導ビデオを迅速に制作

.

サンドボックス設定のための魅力的で明確な指導ビデオを迅速に生成し、時間を節約しながら高品質のユーザーガイダンスを確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI駆動のサンドボックス設定ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なフリーテキストからビデオへのジェネレーターを活用して、高品質のAI駆動サンドボックス設定ビデオを簡単に作成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIが全体の作成プロセスを効率化し、複雑なチュートリアルを理解しやすく、視聴者にとって魅力的なものにします。

HeyGenはビデオ制作にどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenはプロフェッショナルなナレーションを提供する最先端のAIアバターを提供し、俳優や録音機材を必要とせずにスクリプトを生き生きとさせます。これらの洗練された機能により、ビデオはAIトレーニングビデオに最適な、洗練された魅力的な品質を維持します。

HeyGenで作成した技術トレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまな事前作成されたテンプレートとブランディングコントロールを使用して、サンドボックス環境ビデオを完全にカスタマイズすることを可能にします。また、独自のメディアを統合して、AIトレーニングビデオが特定のニーズとブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenはAIトレーニングビデオの配信をどのように最適化できますか？

HeyGenは、AIキャプションジェネレーターによる理解の向上や、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化するリサイズビデオツールなどの機能を通じて、AIトレーニングビデオのリーチとアクセシビリティを向上させます。これにより、すべてのトレーニングイニシアチブにおいて効果的なコミュニケーションが保証されます。