制裁コンプライアンスビデオを簡単に作成
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、魅力的なコンプライアンストレーニングで制裁コンプライアンスプログラムを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
シニアマネジメントと法務チームを対象にした90秒の情報ビデオを開発し、現在のOFACガイドラインと制裁コンプライアンスへの影響を明確に説明します。このビデオは、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、権威ある正確な声でのナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な情報の正確性と一貫性を確保します。
取引に関与するフロントラインスタッフを対象にした45秒の指導ビデオを制作し、実践的なリスク評価戦略を示し、デューデリジェンスの重要性を強調します。ビジュアルスタイルはシナリオベースのアニメーションで魅力的にし、会話調で明確な指導ナレーションをサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視聴者に響く実際の例を構築します。
会社の制裁コンプライアンスプログラム内の更新された方針について、既存の社員にリフレッシュを必要とする75秒の更新ビデオを作成し、新しい輸出管理を具体的に取り上げます。このビデオは、モダンでダイナミックなビジュアルスタイルと自信に満ちた明確なナレーションを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての方針更新に対して一貫したプロフェッショナルな音声配信を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な制裁コンプライアンスビデオをトレーニング用に作成するのを助けますか？
HeyGenのAI駆動ビデオプラットフォームを使用すると、テキストからビデオ生成機能とカスタマイズ可能なAIアバターを活用して、魅力的な制裁コンプライアンスビデオを作成できます。これにより、組織の重要なコンプライアンストレーニング資料の制作が効率化されます。
HeyGenは包括的な制裁コンプライアンスプログラムの開発を支援できますか？
HeyGenは、OFACガイドラインやその他の規制要件を説明する明確で一貫したビデオコンテンツを迅速に制作することで、組織が強力な制裁コンプライアンスプログラムを開発するのを支援します。これにより、効果的なリスク管理と方針の遵守がサポートされます。
HeyGenはグローバルな規制コンプライアンスの効率をどのように確保しますか？
HeyGenは、自動生成されたキャプションやビデオの翻訳機能などを備えたデューデリジェンス関連のビデオコンテンツを迅速に作成することで、グローバルな規制コンプライアンスを強化します。これにより、メッセージが多様な視聴者に効果的かつ効率的に届きます。
なぜ組織は制裁コンプライアンスのニーズにHeyGenを使用すべきですか？
HeyGenは、制裁コンプライアンス、輸出管理、貿易制裁に関連する複雑なトピックを簡素化する能力を持ち、チーム全体でリスク評価戦略の理解を向上させる一貫したビデオコミュニケーションの迅速な展開を可能にします。