シームレスなスタッフトレーニングのためのサロンオリエンテーションビデオを作成

パワフルなAIアバターを使用して作成された魅力的なビデオで、従業員の知識定着を向上させ、オンボーディングプロセスを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべてのサロンスタッフ向けに、知識の定着を高めるための主要な運営ガイドラインを説明する90秒のポリシーと手順の指導ビデオが必要です。このビデオは、クリーンなビジュアルスタイルと簡潔なテキストオーバーレイ、そして親しみやすくも権威あるナレーションを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、重要なプロトコルを効果的に説明します。
サンプルプロンプト2
経験豊富なサロンスタイリスト向けに、先進的な技術や新しい製品の応用を紹介する2分間のダイナミックなトレーニングビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでデモンストレーションに焦点を当て、専門家のナレーションが複雑な詳細を説明し、効果的な社員トレーニングを確実にします。
サンプルプロンプト3
サロンのブランド価値と顧客サービスの哲学をブランドコントロールを使用して説明する、サロン管理者とスタッフ向けの45秒の洗練された説明ビデオを制作してください。このビデオは一貫したビジュアルアイデンティティと温かく招かれるトーンを持ち、プロフェッショナルな外観と感触を持つプリデザインテンプレートとシーンを効果的に活用します。これにより、サロンの独自の魅力を強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サロンオリエンテーションビデオの作成方法

魅力的でプロフェッショナルなオリエンテーションビデオでサロンのオンボーディングを変革し、明確なコミュニケーションと効果的な従業員トレーニングを実現します。

1
Step 1
スクリプトを準備
既存のサロンポリシーと手順を簡単に貼り付けるか、HeyGenで新しいコンテンツを直接作成してください。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストをビデオに変換」技術を使用して、あなたの言葉を動的なビデオに変え、「ポリシーと手順ビデオ」に最適です。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」ライブラリから選択して、オリエンテーションコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。これにより、「従業員トレーニング」ビデオにプロフェッショナルで個人的なタッチが加わります。
3
Step 3
ブランディングを適用
サロンのロゴとカラーを「ブランディングコントロール」を使用して適用し、ブランドの一貫性を確保します。この「ビデオカスタマイズ」により、オリエンテーション体験全体でのアイデンティティとプロフェッショナリズムが強化されます。
4
Step 4
生成して共有
クリック一つで、完全なオリエンテーションビデオが生成され、「AIナレーション」が含まれます。プロフェッショナルな「サロントレーニングビデオジェネレーター」出力をエクスポートし、「オンボーディングプロセス」を効率化し、知識定着を向上させる準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポリシーと手順を明確化

複雑なサロンポリシー、安全ガイドライン、サービスプロトコルを明確で理解しやすいビデオに変換し、迅速かつ効果的な学習を実現します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、サロンオリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を含む高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、プロフェッショナルなサロンオリエンテーションビデオを迅速に作成します。この効率的なプロセスにより、トレーニングコンテンツを簡単に魅力的なビジュアル体験に変えることができます。

HeyGenは従業員トレーニングビデオのブランディングを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは広範なビデオカスタマイズとブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自の美学を魅力的なトレーニングビデオに統合することができます。テンプレートとシーンを活用して、すべてのポリシーと手順ビデオで一貫したプロフェッショナルな外観を維持してください。

HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語のナレーションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語のナレーションと高品質なAIナレーションを提供し、グローバルな従業員トレーニングを大幅に強化します。また、AIキャプションジェネレーターも含まれており、言語に関係なく多様な労働力がコンテンツを理解しやすくなります。

HeyGenは従業員トレーニング中の知識定着を向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、オンボーディングプロセス中の効果的な知識定着に不可欠な非常に魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちます。AIビデオジェネレーターを使用して静的な資料を動的なコンテンツに変換することで、従業員は重要な情報、例えばポリシーと手順ビデオをより吸収しやすく、記憶しやすくなります。