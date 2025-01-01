結果を生む営業プロセストレーニングビデオを作成
魅力的で標準化されたトレーニングで営業チームを強化します。事前に作成されたテンプレートとシーンを使用して、迅速なオンボーディングのための魅力的なコンテンツを簡単に構築します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の営業チーム向けに作成された45秒のダイナミックなマイクロラーニングモジュールでは、製品知識の向上に焦点を当てます。HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを利用して、重要な製品アップデートを簡潔かつ記憶に残る形で伝える、視覚的に豊かなプレゼンテーションを想像してください。
経験豊富な営業プロフェッショナル向けに、60秒のシナリオベースのトレーニングビデオを作成し、高度な異議処理を行います。このビデオは、落ち着いたが説得力のあるナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を使用して多様な例とストーリーテリングを示す、会話的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。
営業マネージャーとチームリーダー向けに、30秒のモダンなインフォグラフィックスタイルの概要を作成し、営業サイクル全体でのチームの整合性を向上させることを目指します。このビデオの明確で権威ある声は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説得力のあるビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォームでの配信を容易にするためのアスペクト比のリサイズとエクスポートから大いに利益を得るでしょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のチームの営業プロセストレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、複雑なビデオ制作を排除し、営業チームが迅速に営業プロセストレーニングビデオを作成できるようにします。これにより、オンボーディングや継続的な製品知識のための魅力的な教育ビデオの作成が簡素化されます。
HeyGenが標準化された営業トレーニングと学習の定着に効果的な理由は何ですか？
HeyGenはテンプレートとブランディングコントロールを提供し、営業チーム全体で一貫したメッセージを確保する標準化された営業トレーニングビデオの作成を可能にします。このアプローチは、動的なビデオフォーマットと組み合わせることで、重要な営業プロセスの学習定着を大幅に向上させます。
HeyGenはどのようにして製品知識とオンボーディングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングコンテンツに変換し、魅力的な製品知識とオンボーディングビデオを迅速に作成することができます。これにより、営業チームは広範なビデオ制作の努力を必要とせずに、最新で魅力的な情報を受け取ることができます。
HeyGenは営業支援のためのスケーラブルなビデオ作成においてコスト効果の高いソリューションですか？
HeyGenは高効率な方法で営業支援のためのビデオ作成をスケールし、高価な機材や広範なビデオ編集の専門知識を必要としません。AIを活用することで、企業は多数のトレーニングビデオを制作でき、現代の営業チームにとってコスト効果の高い選択肢となります。