結果を生む営業プロセストレーニングビデオを作成

魅力的で標準化されたトレーニングで営業チームを強化します。事前に作成されたテンプレートとシーンを使用して、迅速なオンボーディングのための魅力的なコンテンツを簡単に構築します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の営業チーム向けに作成された45秒のダイナミックなマイクロラーニングモジュールでは、製品知識の向上に焦点を当てます。HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを利用して、重要な製品アップデートを簡潔かつ記憶に残る形で伝える、視覚的に豊かなプレゼンテーションを想像してください。
サンプルプロンプト2
経験豊富な営業プロフェッショナル向けに、60秒のシナリオベースのトレーニングビデオを作成し、高度な異議処理を行います。このビデオは、落ち着いたが説得力のあるナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成を使用して多様な例とストーリーテリングを示す、会話的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
営業マネージャーとチームリーダー向けに、30秒のモダンなインフォグラフィックスタイルの概要を作成し、営業サイクル全体でのチームの整合性を向上させることを目指します。このビデオの明確で権威ある声は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説得力のあるビジュアルを提供し、さまざまなプラットフォームでの配信を容易にするためのアスペクト比のリサイズとエクスポートから大いに利益を得るでしょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
1
Step 1
テンプレートとアウトラインを選択
HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」から選択し、コンテンツを効果的に構成します。トレーニングのために明確で簡潔な「営業プロセス」のステップをアウトライン化します。
2
Step 2
魅力的なビデオコンテンツを作成
HeyGenを使用してスクリプトを動的な「ビデオ作成」に変換します。リアルな「AIアバター」を活用して、複雑な営業コンセプトを効果的に説明します。
3
Step 3
ブランディングを適用しメッセージを洗練
HeyGenの「ブランディングコントロール」を使用して、カスタムロゴや色で独自の「ブランディングツール」を適用します。「字幕/キャプション」で重要なメッセージを強化し、明確さを向上させます。
4
Step 4
エクスポートして影響を与えるために共有
完了したら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してトレーニングビデオを「エクスポート」します。LMSや内部プラットフォームを通じてシームレスに共有し、「営業チーム」に効率的に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションを高める営業コンテンツを作成

営業チームを動機付け、ベストプラクティスを強化し、新しい営業プロセスの採用を促進するインスパイアリングなビデオコンテンツを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のチームの営業プロセストレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、複雑なビデオ制作を排除し、営業チームが迅速に営業プロセストレーニングビデオを作成できるようにします。これにより、オンボーディングや継続的な製品知識のための魅力的な教育ビデオの作成が簡素化されます。

HeyGenが標準化された営業トレーニングと学習の定着に効果的な理由は何ですか？

HeyGenはテンプレートとブランディングコントロールを提供し、営業チーム全体で一貫したメッセージを確保する標準化された営業トレーニングビデオの作成を可能にします。このアプローチは、動的なビデオフォーマットと組み合わせることで、重要な営業プロセスの学習定着を大幅に向上させます。

HeyGenはどのようにして製品知識とオンボーディングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングコンテンツに変換し、魅力的な製品知識とオンボーディングビデオを迅速に作成することができます。これにより、営業チームは広範なビデオ制作の努力を必要とせずに、最新で魅力的な情報を受け取ることができます。

HeyGenは営業支援のためのスケーラブルなビデオ作成においてコスト効果の高いソリューションですか？

HeyGenは高効率な方法で営業支援のためのビデオ作成をスケールし、高価な機材や広範なビデオ編集の専門知識を必要としません。AIを活用することで、企業は多数のトレーニングビデオを制作でき、現代の営業チームにとってコスト効果の高い選択肢となります。