セールスピッチトレーニングビデオを作成してチームのスキルを向上
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、魅力的でスケーラブルなトレーニングを提供し、営業チームを強化します。
特定の販売技術に焦点を当てた30秒間のトレーニングビデオを作成し、経験豊富な営業担当者が迅速で魅力的なリフレッシュを必要とする場合に対応します。このビデオは、直接的で教育的なトーンを持ち、視覚的にクリーンな美学を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して既存のトレーニング資料を迅速に変換します。スケーラブルな学習のために、明確な字幕/キャプションを含めて読みやすさとアクセス性を確保してください。
新しい営業担当者のための45秒間のオンボーディングビデオを制作し、会社の文化と初期の販売プロセスを紹介します。このビデオは、歓迎的で情報豊富かつフレンドリーなトーンを持ち、明確で魅力的なビジュアルプレゼンテーションを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルな外観を実現し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルでエンゲージメントを高め、スムーズなストーリーテリングを促進し、強力な第一印象を与えます。
書かれた顧客の声をダイナミックな社会的証明ツールに変換する15秒間のインパクトのあるビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは信頼性があり、真実味があり、ミニマリストであり、クライアントのポジティブなフィードバックを直接強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、AIアバターを使用して証言を提示し、洗練されつつも誠実なタッチを加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なセールスピッチトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターを使ったダイナミックなビジュアルに変換することで、魅力的なセールスピッチトレーニングビデオを作成するのを支援します。最良の販売技術やストーリーテリング要素を簡単に組み込むことができ、トレーニングを効果的で記憶に残るものにします。
HeyGenは効率的なセールストレーニングビデオ制作のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートや直感的なドラッグアンドドロップ機能を備えたビデオエディターを提供し、高品質なセールストレーニングビデオの迅速な制作を可能にします。オンボーディングビデオから包括的な製品知識ビデオまで、さまざまなニーズに対応した制作を効率化します。
セールストレーニングビデオがブランドを反映し、行動を促す呼びかけを含めることができますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む完全なブランディングコントロールを提供し、すべてのセールストレーニングビデオが会社のアイデンティティに一致するようにします。また、アニメーションや明確な行動を促す呼びかけを簡単に追加して、視覚的なエンゲージメントを高め、望ましい結果を促進します。
HeyGenはどのようにしてセールストレーニングコンテンツをよりアクセスしやすく、多用途にしますか？
HeyGenは、トレーニングビデオのアクセシビリティを向上させるために、自動字幕生成や複数言語でのボイスオーバー生成をサポートしています。アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせてセールス説明ビデオを簡単に適応させ、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。