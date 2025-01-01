営業指標ビデオを作成してパフォーマンスを向上

テンプレートとシーンを使用してデータ駆動型ビデオを簡単に作成し、ビデオパフォーマンスを分析してB2B営業戦略を最適化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームとビジネス開発を対象に、販売を促進するためにビデオパフォーマンスを効果的に分析する方法を紹介する、90秒のダイナミックなビデオを開発してください。この魅力的なビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンからカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、活気あるビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、主要なパフォーマンス指標と実行可能なインサイトを強調します。
サンプルプロンプト2
アカウントエグゼクティブと営業開発担当者向けに、パーソナライズされたマーケティングビデオがどのようにして取引を迅速に成立させるかを説明する、説得力のある2分間のビデオを作成してください。ビデオはモダンで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、見込み客に直接響くカスタマイズされたメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
営業オペレーションとチームリーダー向けに、データ駆動型の魅力的なビデオを効率的に制作するためのクイックヒントを提供する、60秒の情報ビデオを作成してください。このテンポの速い直接的なビデオには、明確で簡潔なナレーションが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツ作成を簡素化し、生データを魅力的なビジュアルレポートに変える方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

営業指標ビデオの作成方法

AIの力を活用して、複雑な営業データを魅力的なビデオストーリーに変換し、効果的にオーディエンスに情報を提供し、エンゲージメントを高めます。

1
Step 1
カスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択
広範なライブラリからカスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択します。これらのテンプレートは、営業指標データを効果的に示すためのプロフェッショナルで効率的な出発点を提供します。
2
Step 2
営業データとAIアバターを追加
主要な営業指標をビデオに統合し、多様なAIアバターから選択して結果を提示します。AIアバターは、データを明確かつ魅力的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとコールトゥアクションで強化
メディアライブラリを利用してサポートビジュアルを追加し、ブランディングコントロールでブランドの外観を適用します。明確なコールトゥアクション要素を組み込んで、オーディエンスを次のステップに導きます。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
直感的なオンラインビデオエディターを使用してビデオを完成させます。完成したら、洗練された営業指標ビデオを生成してエクスポートし、チームやクライアントと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

データ駆動型の顧客ストーリーで成功をアピール

顧客の成功指標を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、見込み客に価値を示します。

よくある質問

HeyGenのAIツールはどのようにビデオ制作を強化しますか？

HeyGenは、高度なAIアバターやテキストからビデオへの機能を含む先進的なAIツールを活用して、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。これにより、ユーザーはシンプルなスクリプトからプロフェッショナルで魅力的なビデオを迅速に生成できます。

HeyGenのビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ビデオテンプレートの広範なカスタマイズを提供し、ユーザーがブランディングコントロールを統合し、メディアライブラリを利用し、コールトゥアクション要素を追加できるようにします。これにより、各ビデオが特定のマーケティングや営業のニーズに合わせて調整され、パーソナライズされます。

HeyGenはB2B営業ビデオのオンラインビデオエディターとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、B2B営業ビデオや営業指標ビデオを作成するのに理想的な直感的なオンラインビデオエディターとして機能します。ボイスオーバー生成やアスペクト比のリサイズなど、さまざまなプロフェッショナルニーズに対応する機能をサポートしています。

HeyGenは字幕やストックメディアのような高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションやボイスオーバー生成などの機能を包括的にサポートし、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。さらに、ユーザーは豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスして、ビデオコンテンツを充実させることができます。