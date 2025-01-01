営業支援動画を簡単に作成
AIを使ってスクリプトから動画を生成し、営業トレーニングや製品デモを迅速に変革します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームのリーダーやトレーナーを対象にした60秒の指導動画を開発し、効果的な営業トレーニングモジュールを簡単に作成するプロセスを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で親しみやすく、企業向けのバックグラウンドミュージックと魅力的なナレーションを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように動画作成を簡素化し、字幕/キャプションがすべての学習者にアクセス可能性を提供するかを紹介します。
国際的な営業マネージャーやマーケティングチームを対象にした30秒の簡潔な動画を作成し、多言語の営業支援動画を制作する力を紹介します。この動画は、ダイナミックでグローバルにインスパイアされたビジュアルスタイルと高揚感のある音楽を必要とし、HeyGenの多言語対応のボイスオーバー生成と多様なプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示します。
営業およびマーケティングコンテンツクリエイター向けに50秒の洗練された動画を制作し、ブランドに沿った営業支援動画を簡単に開発する方法を強調します。ビジュアル的にはスリークでブランドに合ったもので、プロフェッショナルなサウンドトラックと自信に満ちたナレーションを伴い、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがコンテンツ作成をどのように強化し、スクリプトからのテキスト動画機能が制作を加速するかをスポットライトします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして営業支援動画を効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAI動画プラットフォームを使用すると、AIアバターとテキスト動画技術を活用して、シンプルなスクリプトから高品質な営業支援動画を作成でき、動画制作の時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenで営業トレーニング動画の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはブランドキット、テンプレート、AIアバターを使用して動画コンテンツを完全にカスタマイズすることを可能にします。ロゴ、色、ストックビデオライブラリの要素を統合して、すべての営業トレーニングや製品デモ動画でブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenは多言語の営業支援動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多様なボイスオーバーと自動キャプションを備えた多言語動画の作成をサポートしており、グローバルなオーディエンスにリーチできます。AIボイスクローンを利用して、さまざまな言語でのパーソナライズされたメッセージングを強化し、営業支援のリーチを拡大します。
HeyGenは魅力的な製品デモ動画を作成するためにどのような特定の機能を提供していますか？
HeyGenは、画面録画やドキュメントからの動画変換、カスタマイズ可能なテンプレート、メディアライブラリなどの機能を提供しており、魅力的な製品デモ動画を簡単に作成できます。これらのツールは動画編集プロセスを簡素化し、メッセージに集中することを可能にします。