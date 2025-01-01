AIの力でセールスディスカバリートレーニングビデオを作成
視覚的に魅力的でブランドに合ったトレーニングビデオで営業チームのスキルを向上させましょう。AIアバターを活用してメッセージをパーソナライズし、コストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
セールスエネーブルメントマネージャーは、ブランドに完全に合った60秒のセールストレーニングビデオを自信を持って作成できます。このプロンプトは、クリーンなビジュアルと自信に満ちた情報豊かな声を特徴とする企業スタイルのビデオを概説し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、包括的なトレーニングのための洗練されたコスト効果の高いソリューションを確保します。
特定のディスカバリーコールスキルを磨くために、経験豊富な営業プロフェッショナルは、30秒のマイクロラーニングモジュールから恩恵を受けるでしょう。このビデオは、鮮明で集中したビジュアルと権威あるが励みになる声で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、メッセージを効果的にパーソナライズする方法を示します。
グローバルな営業チームをオンボーディングする際には、アクセスしやすさと理解を確保することが重要です。この90秒のセールスオンボーディングビデオのプロンプトは、多様で包括的なビジュアルと落ち着いた明瞭な声を特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成によって強化され、普遍的に共鳴するコンテンツを簡単に作成できるようにし、より広いリーチのためにキャプションで補完される可能性があります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
包括的なセールストレーニングコースを開発.
マイクロラーニングモジュールやセールスオンボーディングを含む、セールスディスカバリートレーニングビデオの広範なライブラリを簡単に作成し、トレーニングの取り組みを拡大します。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なセールスディスカバリートレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオコンテンツを使用して、セールスディスカバリートレーニングビデオを迅速かつ効果的に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、営業チームにとって視覚的に非常に魅力的でインパクトのあるトレーニングを実現し、コンテンツのクリエイティブな意図に応えます。
HeyGenはさまざまなセールストレーニングシナリオにメッセージをパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターとテキストビデオ機能を利用して、セールストレーニングビデオ内でメッセージをパーソナライズすることができます。これにより、異なるマイクロラーニングモジュールや製品トレーニングビデオに関連性のあるカスタマイズされたコンテンツを提供し、セールストレーニングの効果を高めます。
HeyGenはセールストレーニングビデオ作成のためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからリアルなAIアバターを生成する機能を含む、セールストレーニングのための強力なビデオ作成ツールを提供します。また、プロフェッショナルなボイスオーバーやキャプションを簡単に追加でき、AIを活用したビデオコンテンツの学習体験とアクセス性を向上させます。
HeyGenはセールスオンボーディングビデオのブランド一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、包括的なブランドコントロールを通じて、セールスオンボーディングビデオのブランド一貫性を確保します。会社のロゴ、色、フォントをすべてのビデオコンテンツに簡単に適用でき、プロフェッショナルで統一されたブランドプレゼンテーションを保証します。