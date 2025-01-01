安全リフレッシュビデオを作成して関与と教育を促進
OSHA/WHS準拠の職場安全を確保し、従業員のトレーニングを強化します。スクリプトからテキストをビデオに変換して、魅力的で完全にカスタマイズされたビデオを迅速に制作します。
新入社員向けに、オフィス環境での緊急避難手順とエルゴノミクスに基づいたワークステーションの設定を説明する60秒のカスタム安全トレーニングビデオを作成してください。この完全にカスタマイズされたビデオは、プロフェッショナルでクリーンな美学を採用し、役立つアニメーショングラフィックと落ち着いた安心感のある声を使用し、HeyGenにスクリプトを直接入力することで簡単にテキストからビデオに変換できます。
小規模ビジネスオーナー向けに、業界に関連する最近のOSHA/WHS準拠の変更を強調する30秒の迅速な更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクイックカットと情報豊富なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを利用して、効果的な安全ビデオメーカーソリューションを迅速に組み立てることができます。
遠隔地のフィールドサービス技術者向けに、危険物の安全な取り扱いと適切な機器チェックを示す75秒の指導ビデオを開発してください。この安全ビデオは、現実的なシナリオと実践的なデモンストレーションを取り入れ、明確な口頭指示とHeyGenからのサポート字幕/キャプションを伴い、さまざまな作業条件での理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてカスタム安全トレーニングビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenは、カスタム安全トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なコンテンツに変換します。私たちのプラットフォームはビデオ制作を効率化し、組織のニーズに完全に合致するカスタム安全トレーニングビデオを簡単に生成できます。
HeyGenは効果的に魅力的な安全ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、学習者を引き付け、レッスンを生き生きとさせる素晴らしい安全トレーニングビデオを作成するために設計されています。AIアバター、プロフェッショナルなナレーション、ダイナミックなシーンを利用して、HeyGenは従業員トレーニングのために魅力的で影響力のある安全ビデオを保証します。このアプローチは、複雑な安全情報をより消化しやすく、記憶に残りやすくします。
HeyGenのどの機能が安全ビデオ制作プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは強力な編集ツールと直感的なインターフェースを提供し、安全ビデオ制作を簡素化します。テキストからビデオへの機能、カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリを備えており、プロフェッショナルなオンライン安全ビデオを効率的に作成できます。さまざまなプラットフォームでコンテンツを簡単にエクスポートして共有でき、HeyGenは包括的な安全ビデオメーカーです。
HeyGenは既存の安全マニュアルをビデオに変換するのに適していますか？
はい、HeyGenは既存の安全マニュアルやPowerPointをビデオに適応させるための優れたソリューションです。テキストを入力するだけで、HeyGenのAIがAIアバターと同期されたナレーションを使用してダイナミックな安全トレーニングビデオを生成します。これにより、広範なビデオ制作を行わずに、安全リフレッシュビデオを迅速に作成し、トレーニングモジュールを更新できます。