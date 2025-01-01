安全プロトコルビデオを簡単に作成
魅力的なAIアバターを使用して、明確な従業員トレーニングを提供し、職場の安全性を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
複雑な機械に関するスキルをリフレッシュする経験豊富な技術者向けに、90秒の指導的な安全プロトコルビデオを設計します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、詳細なクローズアップとアニメーショングラフィックスを用いた正確で手順的なビジュアルスタイルで、真剣で集中した音声配信を補完します。
多国籍環境の一般オフィススタッフ向けに、45秒の緊急対応安全トレーニングビデオを準備するにはどうすればよいですか？避難経路と集合場所のインパクトのあるビジュアルを強調し、簡潔で緊急性のある声のトーンで提供し、多様な言語背景に対応するために必須の字幕/キャプションを付けて、普遍的な理解を確保します。
大学の化学学生向けに、化学物質の漏洩封じ込めと清掃に関する2分間の包括的な安全トレーニングビデオを視覚化します。AI Safety Training Video Generatorを活用し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、リアルな実験室のシナリオと機器を提供し、正確で教育的なビジュアルスタイルを採用し、PPEと漏洩キットの適切な使用を段階的に案内する明確なナレーションを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI安全トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを備えた魅力的なコンテンツに変換することで、安全ビデオの制作を効率化します。これにより、包括的な職場安全トレーニングビデオの作成に通常必要な時間とリソースが大幅に削減されます。
HeyGenの安全ビデオテンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、会社のロゴ、色、特定のブランド要素を完全にカスタマイズできるさまざまなビデオテンプレートを提供しています。これにより、安全プロトコルビデオが組織のアイデンティティと一致し、従業員トレーニングを強化します。
HeyGenは安全トレーニングビデオを世界中でアクセス可能にするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、自動多言語サポート、正確な字幕、多様なボイスオーバーオプションを通じて、安全トレーニングビデオのグローバルなアクセス性を向上させます。これにより、国際的な労働力向けに安全手順のコンテンツを簡単に作成し、明確なコミュニケーションを確保できます。
HeyGenはどのようにして安全手順を効率的に最新の状態に保つことができますか？
HeyGenは、スクリプトを編集するだけで安全ビデオを迅速かつ簡単に更新できるため、映像を再撮影する必要がありません。この機能により、安全ガイドラインと従業員トレーニング資料が最小限の労力で最新かつ効果的であることが保証されます。