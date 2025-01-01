AIプレゼンターで安全オリエンテーションビデオを作成

AIアバターを使用して迅速に魅力的な安全トレーニングビデオをデザインし、従業員の理解とコンプライアンスを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オフィス従業員を対象に、エルゴノミクスや非常口などのトピックをカバーする60秒の魅力的な職場安全ビデオを作成してください。このビデオは、アニメーショングラフィックと明確で落ち着いたナレーションを使用し、少しユーモラスなトーンで重要な従業員トレーニングビデオをより受け入れやすくします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、既存の安全マニュアルから迅速にコンテンツを生成します。
サンプルプロンプト2
大学の科学学生向けに、化学物質の取り扱いと緊急時の手順に焦点を当てた30秒の簡潔なラボ安全ビデオを制作してください。スタイルは教育的でプロフェッショナルにし、明確なステップバイステップの視覚的デモンストレーションと直接的なナレーションを特徴とし、重要な安全ガイドラインを強化します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで情報豊富な概要を迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーや人事部門が魅力的で情報豊富な安全オリエンテーションビデオを作成するのを支援する50秒の情報ビデオをデザインしてください。視覚的な美学はモダンでクリーンにし、アニメーションテキストと図を特徴とし、プロフェッショナルで安心感のある声で複雑な安全手順を伝えます。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、より広い視聴者にアクセスできるようにします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全オリエンテーションビデオの作成方法

強力なAIツールを使用して、従業員向けの重要な安全オリエンテーションビデオの制作を簡素化し、魅力的でコンプライアンスを確保するトレーニングを実現します。

Step 1
ビデオスクリプトを作成
重要な安全メッセージを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれたテキストを自動的にダイナミックなビデオに変換し、「安全ビデオ」を実現します。
Step 2
プレゼンターとテンプレートを選択
多様なAIアバターからメッセージを伝えるための選択を行うか、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから選択して、「安全トレーニングビデオ」の基盤を迅速かつプロフェッショナルに設定します。
Step 3
ブランディング要素を適用
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用して、会社のロゴとブランドカラーを組み込むことで、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させ、「職場安全ビデオ」のアイデンティティと一貫性を強化します。
Step 4
エクスポートと共有
「従業員トレーニングビデオ」を完成させ、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなアスペクト比でエクスポートし、チームメンバーに即座に配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を明確化

複雑な安全ガイドラインと手順を簡単に理解できるビデオに簡素化し、コンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全オリエンテーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIプレゼンターと直感的なビデオメーカーを利用して、スクリプトをダイナミックな「安全トレーニングビデオ」に変換します。「ビデオテンプレート」と「AIアバター」を使用することで、魅力的で情報保持力の高い「従業員トレーニングビデオ」を迅速に制作できます。

職場安全ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは広範な「カスタマイズとブランディングツール」を提供しており、会社のロゴ、色、および特定の視覚要素を組み込むことができます。これにより、「健康と安全ビデオ」がブランドアイデンティティに完全に一致し、特化したコンテンツである「ラボ安全ビデオ」にも対応できます。

HeyGenで建設安全オリエンテーションビデオコンテンツを迅速に制作できますか？

はい、HeyGenの「ユーザーフレンドリーなインターフェース」と「ビデオテンプレート」を使用すると、「安全ビデオ」を非常に効率的に作成できます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAIプレゼンターを活用して、専門的な「安全オリエンテーション」を制作するのに広範な制作知識は必要ありません。

HeyGenのAIプレゼンターはどのようにして安全トレーニングビデオを強化しますか？

HeyGenの高度な「AIプレゼンター」は、リアルなナレーションと表現力豊かな配信で「安全トレーニングビデオ」を生き生きとさせます。この技術により、情報豊かで魅力的な「安全ビデオ」を簡単に作成できます。