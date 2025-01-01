安全コンプライアンスビデオを作成：今すぐ事故を減らしましょう
OSHA/WHS準拠のトレーニングを確保し、AIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオで明確で魅力的なメッセージを届け、事故を減らします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員が特定の機器操作プロトコルを45秒でリフレッシュするためには、カスタム安全トレーニングビデオが不可欠です。このビデオは、現実的なシナリオベースのビジュアルと明確で簡潔な指示を特徴とし、職場の安全を効果的に促進します。HeyGenを使用すると、スクリプトからのテキストをビデオに変換して効率的なコンテンツ作成が可能で、メディアライブラリ/ストックサポートで魅力的なビジュアル資産を活用できます。
小規模ビジネスオーナーがスタッフを迅速に基本的な安全ルールに導入し、事故を減らすために、30秒のダイナミックなビデオを制作して安全コンプライアンスビデオを作成します。この作品は、インパクトのあるビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを伴うテンポの速いモンタージュを求めています。HeyGenは、テンプレートとシーンを使用して迅速な開発を可能にし、字幕/キャプションを統合してアクセシビリティを向上させます。
年間のOSHA/WHS準拠トレーニングを対象とした包括的な安全ビデオ制作は、安全管理者や人事専門家を対象にした90秒のビデオで達成できます。このコンテンツは、プロフェッショナルで権威あるトーンを要求し、明確なグラフィックスと一貫したブランドの外観を特徴とします。HeyGenは、AIアバターを使用して信頼性のあるプレゼンターを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での多用途な展開を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオをより魅力的で効果的にしますか？
HeyGenは、AIアバターホストと多様なテンプレートを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成することができます。これにより、複雑な安全コンプライアンスビデオを魅力的なコンテンツに変え、注目を集め、従業員の知識保持を向上させます。
私の会社の特定のニーズに合わせたカスタム安全トレーニングビデオを制作することは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ブランドを組み込み、幅広い資産を活用することで、カスタム安全トレーニングビデオを制作することができます。これにより、職場の導入ビデオが組織の要件に完全に一致します。
安全オリエンテーションビデオにHeyGenのAIアバターを使用する利点は何ですか？
HeyGenのAIアバターホストは、カメラや俳優を必要とせずに、安全オリエンテーションビデオに一貫したプロフェッショナルなプレゼンターを提供します。これにより、安全ビデオの制作が迅速かつ手頃な価格で行え、重要な職場の健康と安全トレーニングビデオの更新と配布が容易になります。
HeyGenはどのようにしてOSHA/WHS準拠のトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、スクリプト入力とボイスオーバー生成を通じてコンテンツを正確に制御し、OSHA/WHS準拠のトレーニング基準を満たす安全コンプライアンスビデオを作成するのに役立ちます。字幕とキャプションを簡単に追加でき、すべての学習者に明確さとアクセシビリティを提供し、事故を減らします。