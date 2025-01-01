安全委員会ビデオを作成して魅力的なトレーニングを実現
HRチーム向けにAIアバターを使用して簡単に作成できる魅力的な安全トレーニングビデオで従業員のエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
安全委員会メンバーと人事チームを対象にした60秒の情報ビデオを開発し、簡潔な委員会会議の要約と重要なOSHAコンプライアンスの更新を提供します。ビジュアルとオーディオのスタイルはデータに基づき、直接的で権威を持って伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、会議の議事録を迅速に魅力的なビデオに変換し、アクセシビリティのために字幕を追加します。
フロントラインワーカーを対象にした30秒のインスピレーションビデオを作成し、ポジティブな安全メッセージを通じて従業員のエンゲージメントを高めます。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、励ましの背景音楽を特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートの支援を受けて、迅速に影響力のある視覚的に魅力的な短いクリップを作成し、安全文化を強化します。
新入社員や特定の機械を操作する従業員向けに、90秒の集中安全トレーニングビデオを作成し、コンプライアンスのための重要な操作安全プロトコルを詳述します。プレゼンテーションはステップバイステップで指導的であり、落ち着いた権威あるナレーションで提供されます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したナレーションを確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなデバイスでの最適な視聴を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは安全委員会会議のための安全トレーニングビデオやメッセージの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「AIアバター」と「テキスト-to-ビデオ」機能を使用して、魅力的な「安全トレーニングビデオ」や「安全メッセージ」を簡単に作成できます。これにより、「安全委員会会議」のためのコンテンツ制作が劇的に効率化され、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換します。
HeyGenは安全プレゼンテーションでの従業員エンゲージメントを向上させるためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」と「AIボイスアクター」技術を活用して、観客を魅了する動的な「AI生成ビデオ」を提供します。これらのツールは、重要な安全トピックで「従業員エンゲージメント」を高める魅力的な「プレゼンテーション」を制作するのに最適です。
HeyGenはHRチームがOSHAコンプライアンスの更新や事故防止のヒントを効率的に制作するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「HRチーム」が重要な「OSHAコンプライアンスの更新」や「事故防止のヒント」を明確なビデオ形式で迅速に生成するのを支援します。「テキスト-to-ビデオ」と「テンプレート」を使用して、一貫したプロフェッショナルな「コンプライアンス」コミュニケーションを、広範なビデオ制作の専門知識なしで実現できます。
HeyGenは多言語のボイスオーバーや字幕を多様な安全委員会の観客に対応するためにサポートしていますか？
はい、HeyGenは「多言語ボイスオーバー」と「自動生成字幕」の強力なサポートを提供し、あなたの安全コンテンツをグローバルな労働力にアクセス可能にします。これにより、重要な「安全メッセージ」がすべての従業員に届き、理解と包括性が向上します。