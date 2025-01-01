SaaS製品デモ動画を作成して販売とエンゲージメントを向上
スクリプトを魅力的なSaaS製品デモに変換します。テキスト・トゥ・ビデオを使用して、コンバージョンを促進する高品質なコンテンツを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーや新しい顧客向けに、複雑な機能を簡素化するために画面上のテキストハイライトを使用した、フレンドリーでチュートリアルのようなビジュアルスタイルの45秒の説明動画を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して生成された落ち着いた指導的なボイスオーバーと、自動生成された字幕/キャプションが効果的な製品デモンストレーションと明確さを保証します。
営業チームは、ターゲットとなる画面録画を取り入れたダイナミックなビジュアルスタイルを使用して、個々の見込み客向けに30秒のパーソナライズされた製品デモ動画を簡単に生成できます。HeyGenのAIアバターと柔軟なテンプレート＆シーンを活用して、この動画は自信に満ちた説得力のあるボイスオーバーを提供し、アウトリーチ活動のパーソナライズを強化します。
ソーシャルメディアのフォロワーやより広い市場のオーディエンスを対象にした、視覚的に印象的な15秒のマーケティングコンテンツ動画をデザインします。この短く注目を集めるクリップは、アップビートな音楽トラックと簡潔なボイスオーバーを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化され、メディアライブラリ/ストックサポートによってサポートされるコール・トゥ・アクションを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなSaaS製品デモ動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターと高品質なボイスオーバーを使用して、テキストをダイナミックなビデオプレゼンテーションに変換することで、プロフェッショナルなSaaS製品デモ動画の作成を簡素化し、マーケティングコンテンツの作成を効果的に効率化します。
HeyGenのプラットフォームで製品デモ動画をパーソナライズできますか？
はい、HeyGenは製品デモ動画の広範なパーソナライズを可能にします。ブランドキットの色を適用し、ロゴを追加し、テンプレートをカスタマイズして、ビデオコンテンツがブランドアイデンティティとマーケティング戦略に完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはデモ動画のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIボイスオーバーや自動字幕生成などの強力な機能を提供し、デモ動画のユーザーエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。また、アスペクト比のリサイズを活用して、さまざまなプラットフォームでコンテンツを最適化し、より広いオーディエンスにリーチすることができます。
HeyGenはどのようにして複数のソフトウェアデモ動画の効率的な制作を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトから多様なテンプレートと豊富なメディアライブラリを使用して高品質な動画を迅速に制作できるスケーラブルなコンテンツエンジンとして機能します。これにより、従来のビデオ編集ツールで通常必要とされる時間と労力を大幅に削減し、コンテンツパイプラインを加速します。