魅力的でコンバージョンを促進するSaaSオンボーディング動画を作成
AIビデオメーカーでユーザーの定着率を向上させ、製品の採用を簡素化し、魅力的なAIアバターでオンボーディングを変革します。
技術ユーザーを対象にした90秒の包括的なチュートリアル動画を作成し、SaaSプラットフォーム内の複雑な統合をデモンストレーションします。動画は正確でステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてインポートされた画面録画と明確な画面上の指示を組み合わせ、多言語の字幕/キャプションを追加してグローバルなアクセスを確保します。このハウツービデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、複雑な技術プロセスを効果的に伝えます。
見込み顧客向けに45秒の歓迎説明動画を制作し、新しいSaaS機能の価値提案を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、ブランド化され、高いエンゲージメントを促進し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用してブランドの一貫性を維持します。動画はHeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなマーケティングチャネルに適した洗練された適応可能なコンテンツを作成します。
新しい企業クライアント向けに2分間の紹介動画をデザインし、SaaSソリューションの高度な機能とワークフローの自動化を詳述します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されて情報豊かであり、視聴者を引きつけながら、スクリプトからのテキスト動画を通じて多くの情報を伝える動的な編集スタイルを利用します。HeyGenのボイスオーバー生成を実装して、一貫したプロフェッショナルなナレーションを提供し、単一のビデオスクリプトから効率的な更新と自動ビデオ生成を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術チームのためにどのようにビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用したプロフェッショナルなビデオに変換し、制作時間と労力を大幅に削減します。これにより、SaaSオンボーディング動画や製品デモの作成を含むさまざまな用途での自動ビデオ生成が可能になります。
HeyGenはブランド固有の要素でビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはブランドコントロールを用いた広範なカスタマイズを提供し、ロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、SaaSオンボーディング動画やチュートリアル動画がすべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはグローバルなビデオ展開のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは多言語ビデオをサポートし、自動的に字幕を生成することで、コンテンツをグローバルなオーディエンスにアクセス可能にします。この技術的な能力により、製品デモや説明動画が広範なユーザーに効果的に届くようになり、手間のかかる手動翻訳を必要としません。
HeyGenはさまざまな種類の指導ビデオの制作に適していますか？
HeyGenは多様な指導コンテンツの作成をサポートする多用途なAIビデオメーカーであり、詳細な製品デモやハウツービデオから魅力的なチュートリアルビデオまで対応します。テキスト読み上げや画面録画を含むその機能により、包括的なユーザーオンボーディングのための理想的なビデオ作成ツールとなります。