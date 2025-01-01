ルート最適化ビデオを簡単に作成
HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、チームをトレーニングしたり、ソフトウェアを紹介したりしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内のフリート利用チーム向けに、ルート最適化のベストプラクティスを指導する詳細な2分間のトレーニングビデオを開発します。視覚スタイルは教育的で、注釈付きの画面録画と明確なグラフィカルな説明を特徴とし、落ち着いた指導的なAIの声で補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して正確な配信を行い、多言語ナレーションを検討して多様な労働力に対応し、重要な運用手順を全員が理解できるようにします。
忙しい見込み顧客を対象にした45秒のインパクトのあるビデオを設計し、先進的なルート計画サービスの戦略的利点を鮮やかに示します。ダイナミックなビジュアルストーリーテリングアプローチを選択し、効率向上を迅速に伝える魅力的なストック映像とアニメーションを組み合わせ、エネルギッシュでポジティブなAIの声を使用します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して迅速なビジュアル資産を確保し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を保証します。
効率的なフリート設定に苦労している小規模ビジネスオーナー向けに、1.5分の親しみやすいビデオを制作し、ルート最適化が一般的な物流の悩みをどのように解決するかを示します。ビジュアルスタイルは共感的で希望に満ちたものであり、問題解決のシナリオと明確でシンプルなインフォグラフィックを使用し、親しみやすく安心感のあるAIの声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルな外観を作り、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でスクリプトを洗練されたビデオに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIツールはどのようにして魅力的なルート最適化ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIツール、AIアバターやテキスト-to-ビデオを含む、はルート最適化ビデオを作成するプロセスを簡素化します。視覚的なストーリーテリングを通じて、ソフトウェアや複雑なルート計画の概念を簡単に紹介できます。
HeyGenはプロフェッショナルなルート最適化トレーニングビデオを開発するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな多言語ナレーションに最適な高度なAIアバターとAI声優を提供しており、包括的なルート最適化トレーニングビデオに最適です。これにより、チームがフリート利用とルート計画に関する明確で一貫した情報を受け取ることができます。
HeyGenはクライアントにルート最適化ソフトウェアを効果的に紹介するのをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ルート最適化ソフトウェアを紹介する高品質なビデオを効率的に作成できます。これにより、視覚的なストーリーテリングとクライアントのエンゲージメントが向上します。
HeyGenを使用してフリート利用とルート計画のさまざまな側面に関するビデオを簡単に制作できますか？
はい、HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、フリート利用とフリート設定のすべての側面をカバーする魅力的なビデオを簡単に制作できます。テキスト-to-ビデオを利用して、スクリプトを迅速に強力なビジュアル説明に変換します。