役割に基づくトレーニングビデオを簡単に作成

従業員トレーニングビデオを効率的にデザイン。AIアバターを使用してさまざまな役割を表現し、スクリプトをプロフェッショナルでダイナミックな学習体験に変えましょう。

172/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての従業員を対象にした、プロフェッショナルな文脈での倫理的な意思決定に焦点を当てた90秒のコンプライアンス研修モジュールを想像してください。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションはクリーンでコーポレートなものであり、HeyGenのAIアバターを活用してさまざまな役割と視点を描写し、「ロールプレイビデオ」のリアリズムを高めます。
サンプルプロンプト2
営業および製品デモンストレーションチームを対象にした、2分間の「トレーニングビデオ作成」製品機能の詳細なウォークスルーを構築し、新しいソフトウェア機能を詳述します。このビデオは、画面の説明と正確なナレーション生成を組み合わせたダイナミックなビジュアルスタイルを要求し、複雑な手順を魅力的な「ソフトウェアウォークスルー」形式で明確に説明します。
サンプルプロンプト3
フィールドサービス技術者向けに、重要な機器の取り扱い手順を示す45秒の運用安全手順ビデオを考案することがあなたの任務です。HeyGenのテンプレートとシーンを創造的に活用し、情報を簡潔に提示し、効果的な「従業員トレーニングビデオ」を確保するために、明確なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

役割に基づくトレーニングビデオの作成方法

特定の役割に合わせた魅力的で効果的なトレーニングビデオを開発し、チームが優れたスキルを持つようにします。

1
Step 1
役割に特化したスクリプトを作成
各役割のシナリオと対話を概説します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を利用して、書かれたコンテンツをシームレスにビジュアルナラティブに変換し、シーンを準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択してカスタマイズ
トレーニングで各役割を表現するために適切な「AIアバター」を選択します。キャラクターを正確に描写するために外観と声をカスタマイズし、ロールプレイビデオをより親しみやすくします。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとナレーションを追加
背景シーン、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのメディア、正確な対話を使用してビデオを強化します。「ナレーション生成」を活用して、アバターに明確でプロフェッショナルな声を与え、学習者をロールプレイシナリオに導きます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして展開
役割に基づくトレーニングビデオを完成させます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、選択したプラットフォームに完全にフォーマットされるようにし、効果的な従業員トレーニングビデオでチームを強化するために共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングコンテンツを簡素化

.

複雑な役割に基づく情報を、より理解しやすいビデオチュートリアルに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして役割に基づくトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、役割に基づくトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、従業員トレーニングビデオのさまざまなシナリオを効果的に示し、クリエイティブなプロセスをシームレスにします。

HeyGenを使ってトレーニングビデオを最も効率的に作成する方法は何ですか？

HeyGenを使用すると、スクリプトを入力するだけでプロフェッショナルトレーニングビデオを効率的に生成できます。プラットフォームは、ナレーション生成などの複雑な側面を処理し、自動的にクローズドキャプションを追加して、ビデオ編集のワークフローを簡素化します。

HeyGenでアニメーション化されたトレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはアニメーションビデオコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供し、従業員トレーニングビデオの一貫性を確保します。色を調整し、ロゴを追加し、さまざまなテンプレートやシーンから選択して、ブランドの美学に完全に一致させることができます。

HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティを向上させる機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはすべてのトレーニングビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、ビデオチュートリアルコンテンツが包括的で、すべての学習者にとって理解しやすくなります。