役割に基づくトレーニングビデオを簡単に作成
従業員トレーニングビデオを効率的にデザイン。AIアバターを使用してさまざまな役割を表現し、スクリプトをプロフェッショナルでダイナミックな学習体験に変えましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべての従業員を対象にした、プロフェッショナルな文脈での倫理的な意思決定に焦点を当てた90秒のコンプライアンス研修モジュールを想像してください。ビジュアルとオーディオのプレゼンテーションはクリーンでコーポレートなものであり、HeyGenのAIアバターを活用してさまざまな役割と視点を描写し、「ロールプレイビデオ」のリアリズムを高めます。
営業および製品デモンストレーションチームを対象にした、2分間の「トレーニングビデオ作成」製品機能の詳細なウォークスルーを構築し、新しいソフトウェア機能を詳述します。このビデオは、画面の説明と正確なナレーション生成を組み合わせたダイナミックなビジュアルスタイルを要求し、複雑な手順を魅力的な「ソフトウェアウォークスルー」形式で明確に説明します。
フィールドサービス技術者向けに、重要な機器の取り扱い手順を示す45秒の運用安全手順ビデオを考案することがあなたの任務です。HeyGenのテンプレートとシーンを創造的に活用し、情報を簡潔に提示し、効果的な「従業員トレーニングビデオ」を確保するために、明確なステップバイステップのビジュアルアプローチを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして役割に基づくトレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、役割に基づくトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、従業員トレーニングビデオのさまざまなシナリオを効果的に示し、クリエイティブなプロセスをシームレスにします。
HeyGenを使ってトレーニングビデオを最も効率的に作成する方法は何ですか？
HeyGenを使用すると、スクリプトを入力するだけでプロフェッショナルトレーニングビデオを効率的に生成できます。プラットフォームは、ナレーション生成などの複雑な側面を処理し、自動的にクローズドキャプションを追加して、ビデオ編集のワークフローを簡素化します。
HeyGenでアニメーション化されたトレーニングビデオの外観をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはアニメーションビデオコンテンツをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供し、従業員トレーニングビデオの一貫性を確保します。色を調整し、ロゴを追加し、さまざまなテンプレートやシーンから選択して、ブランドの美学に完全に一致させることができます。
HeyGenはトレーニングビデオのアクセシビリティを向上させる機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはすべてのトレーニングビデオに正確な字幕/キャプションを自動生成し、アクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、ビデオチュートリアルコンテンツが包括的で、すべての学習者にとって理解しやすくなります。