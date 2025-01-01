チームを守るロボット安全ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、明確なメッセージを伝える効果的なトレーニング＆教育ビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な技術者およびメンテナンススタッフ向けに、緊急停止手順とロックアウト/タグアウトプロトコルを詳述した90秒のトレーニングビデオを開発します。クリーンでプロフェッショナルな3Dアニメーションスタイルを採用し、画面上の明確なテキストと真剣で情報豊富な声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能は、必要な正確な指導内容を迅速に生成するのに非常に役立ち、技術的で権威あるトーンを維持します。
サンプルプロンプト2
一般的な組立ライン労働者向けに、協働ロボットとの安全な相互作用のための日常的なベストプラクティスを示す45秒の指導ビデオを作成します。ステップバイステップの手順を示す親しみやすいホワイトボードアニメーションスタイルを採用し、明確な効果音と落ち着いた指導的な声でナレーションを行います。HeyGenの声の生成機能は、一貫した明確なナラティブを確保し、アニメーション要素で重要な安全ステップを強調します。
サンプルプロンプト3
監督者およびチームリーダーを対象にした75秒の影響力のある警告ビデオを制作し、定期的な安全チェックの重要性とロボット環境での怠慢の潜在的な結果を強調します。対照的な色を使用して安全なシナリオと危険なシナリオを区別する、ややドラマチックな2Dアニメーションスタイルを採用し、思慮深く権威ある声でナレーションを行い、影響力のあるサウンドデザインを加えます。HeyGenの字幕/キャプション機能は、すべての重要な警告とガイドラインをアクセス可能にし、安全違反の深刻さを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ロボット安全ビデオの作成方法

魅力的で情報豊富なロボット安全ビデオを簡単に開発し、トレーニングを強化し、職場の安全を確保しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
ロボット安全手順を詳述した正確なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、書かれたコンテンツを迅速に初期ビデオシーンに変換します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
適切なアニメーションスタイルを選び、HeyGenのAIアバターを統合して安全指示を視覚的に提示し、ターゲットオーディエンスにとって魅力的なコンテンツにします。
3
Step 3
動的メディアと声の追加
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから動的なアニメーション要素と関連ビジュアルを追加してビデオを豊かにします。効果的なコミュニケーションのために明確なナレーションを生成します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、組織のロゴとカラーを組み込むことでビデオを完成させます。アクセシビリティのために字幕を追加し、完成したトレーニング＆教育ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的概念を明確化

複雑なロボット安全プロトコルを理解しやすいアニメーションビデオに変換し、すべての研修生の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なロボット安全ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルな声で動的なビジュアルに変換することで、魅力的なロボット安全ビデオを作成する力を提供します。これにより、高品質な安全トレーニングコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenでの安全アニメーションビデオ制作に利用できるアニメーションスタイルは何ですか？

HeyGenは主にキャラクターベースのビデオ作成に高度なAIアバターを利用しますが、その柔軟なシーンエディターを使用して、安全アニメーションビデオのニーズに合わせたさまざまなアニメーション要素を組み込むことができます。複雑なロボット安全情報を効果的に伝えるために、異なるビジュアルスタイルを簡単に組み合わせることができます。

HeyGenを使用して安全トレーニングビデオのスクリプトを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからビデオへのプロセスを簡素化し、安全トレーニングビデオの包括的なスクリプトを簡単に生成できます。キーとなるメッセージを入力するだけで、HeyGenのテキストからビデオへの機能がナラティブを構築し、アバターのパフォーマンスと声の生成の準備を整えます。

HeyGenはロボット安全ビデオでのブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロボット安全ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。会社のロゴ、特定のブランドカラー、カスタムフォントを各シーンに簡単に統合し、安全ビデオコンテンツ全体で組織のアイデンティティを強化します。