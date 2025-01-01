AIの力でロードマップ概要ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、プロジェクトのロードマップを魅力的なビデオ概要に素早く変換します。

214/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダー向けに、プロジェクト情報を新しいシステム内で追跡し追加するためのベストプラクティスを示す1分間のビデオを開発します。ビジュアルスタイルは指導的で、画面上のテキストで重要なステップを強調し、落ち着いた情報提供的な音声ナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、人間のプレゼンターを必要とせずに明確で一貫した指示を提供し、プロジェクトの進捗を追加し追跡するすべての詳細を完璧に伝えます。
サンプルプロンプト2
ステークホルダー向けに、ロードマップの名前を効果的に付け、その戦略的目標を提示する方法を示す2分間の魅力的なビデオを制作します。ビデオはモダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションとモチベーショナルで前向きな音声トラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に素晴らしいプレゼンテーションを迅速に構築し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、ロードマップの方向性に関するすべての戦略的ポイントを雄弁に伝えます。
サンプルプロンプト3
新しいチームメンバー向けに、今後のタスクのロードマップを作成する方法を簡単に説明する45秒の情報ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは親しみやすく、シンプルなアニメーションと温かく励ましのある音声トーンを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、すべての視聴者に対してアクセスしやすく明確にし、シンプルなプロジェクトロードマップを作成し、プロジェクトトレーニングリソースを理解するための初期ステップを特に説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ロードマップ概要ビデオの作成方法

プロジェクトのロードマップを明確で魅力的なビデオプレゼンテーションに素早く変換し、ビジョンと進捗を効果的に伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選択または新規作成
HeyGenのライブラリから事前にデザインされたテンプレートを選択するか、白紙のキャンバスから始めてロードマップをレイアウトします。これにより、テンプレートとシーンを活用してロードマップの構造を簡単に作成できます。
2
Step 2
プロジェクト情報を追加
ビデオに主要なプロジェクトの詳細、マイルストーン、タイムラインを入力します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたロードマップの説明を音声ナレーションに簡単に変換し、プロジェクト情報を効果的に追加します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
組織のブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用してビデオを強化し、一貫性を持たせ、プレゼンテーション内でロードマップにプロフェッショナルな名前を付けます。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ロードマップ概要が完成したら、ビデオを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、チームやステークホルダーがプロジェクトの軌跡を簡単にアクセスし理解できるようにし、配布準備が整ったロードマップ概要ビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ロードマップでチームを鼓舞し整合

.

自信を持たせる魅力的なビデオロードマップを作成し、プロジェクトのビジョンを明確に伝え、チーム全体を整合させます。

background image

よくある質問

HeyGenのAI機能を使用してロードマップ概要ビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、プロジェクト情報を魅力的なビジュアルコンテンツに変換してロードマップ概要ビデオを簡単に作成できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換してプロフェッショナルなナレーションを生成し、リアルなAIアバターがロードマップを生き生きとさせます。

HeyGenはプロジェクトロードマップビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、カスタムロゴ、カラースキーム、フォントを含む広範なブランディングコントロールを提供し、ロードマップビデオを個別にパーソナライズできます。多様なテンプレートとシーンを利用して、プロジェクトのビジュアルアイデンティティに完璧に合ったビデオの美学を整えます。

HeyGenはプロジェクト情報を追跡し、ロードマップビデオでの更新を効果的に伝えるのに役立ちますか？

HeyGenはビデオ作成に焦点を当てていますが、スクリプトにプロジェクト情報を追加し、ロードマップの進捗を視覚化するためのツールを使用できます。これにより、プロジェクト情報と更新を追跡する既存のシステムを補完し、明確なコミュニケーションを促進します。

HeyGenはロードマップビデオの異なるフォーマットとアクセシビリティをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズとエクスポートを含むさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ロードマップビデオがどのプラットフォームにも適したものになるようにします。自動字幕/キャプションと多言語のボイスオーバー生成でアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。