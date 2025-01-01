AIで道路安全キャンペーンビデオを作成

高度なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトから数分で魅力的でプロフェッショナルな品質の道路安全ビデオを制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
都市環境での歩行者の安全を強調した45秒の道路安全キャンペーンビデオをソーシャルメディア配信用に開発します。プロフェッショナルな品質のビデオを目指し、クリーンなビジュアルスタイルと安心感のあるトーンを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して簡単に生成します。すべての視聴者に最大限のアクセスを提供するために、字幕/キャプションを組み込みます。
サンプルプロンプト2
家族の間でバイラルキャンペーンの可能性を目指し、安全なサイクリング習慣に関するコミュニティの意識を高めるために設計された60秒の道路安全ビデオを制作します。温かみのあるナラティブビジュアルスタイルと親しみやすいオーディオトーンを採用し、HeyGenのAI駆動のビデオテンプレートをカスタマイズし、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して実際の状況を示し、実行可能なヒントを提供します。
サンプルプロンプト3
シートベルトの着用の重要性に焦点を当てた15秒の道路安全アナウンスをデジタルビルボードやソーシャルメディアのクイックブラスト用にデザインします。ビデオは直接的で緊急性のあるビジュアルスタイルを持ち、真剣で権威あるAIボイスアクターによってバックアップされ、プロフェッショナルな品質のビデオを確保し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでのリーチを最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

道路安全キャンペーンビデオの作成方法

AIを活用して魅力的でプロフェッショナルな品質のコンテンツを迅速に制作し、広範な影響を与える道路安全キャンペーンビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択またはスクリプトを入力
AI駆動のビデオテンプレートから選択するか、テキスト-to-ビデオジェネレーターに直接テキストを入力して、キャンペーンのための魅力的なシーンを即座に作成します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを追加
リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスアクターナレーションを追加してメッセージを強化し、道路安全ビデオをより影響力のあるものにします。
3
Step 3
キャプションを生成しビジュアルをカスタマイズ
AIキャプションジェネレーターを利用してアクセシビリティを確保し、ストックメディアやアップロードを使用してビジュアルをカスタマイズし、安全メッセージを完璧に伝えます。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポート
さまざまなアスペクト比でプロフェッショナルな品質のビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアやその他のキャンペーンプラットフォームでの共有に備えます。

使用例

より安全な運転行動を促す

AIを活用して、視聴者により安全な道路習慣を促し、ポジティブな行動変化を簡単に促進するための動機付けと説得力のあるビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな品質の道路安全キャンペーンビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルな品質の道路安全キャンペーンビデオを簡単に作成できるようにします。メッセージを簡単にカスタマイズし、視聴者に共鳴する魅力的なコンテンツを確保します。

HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを生成するためにどのような革新的な機能を提供していますか？

HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。リアルなAIアバターと表現力豊かなAIボイスアクターを活用して、簡単に魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenを使用して特定の視聴者やソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはブランディングコントロールとさまざまなアスペクト比を使用してビデオをカスタマイズでき、ソーシャルメディアキャンペーンに最適です。効果的な若者のエンゲージメントを目指し、パーソナライズされたコンテンツでバイラルキャンペーンを推進します。

HeyGenはキャンペーンのためのビデオ作成プロセスを効率化するツールを提供していますか？

はい、HeyGenはワークフローを効率化するための包括的なツールを提供しています。AI駆動のビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリ、自動字幕/キャプションを利用して、効果的なビデオを効率的に制作できます。