AIを活用したライドシェアオリエンテーションビデオの作成
新しいドライバーのオンボーディングを魅力的でパーソナライズされたコンテンツで効率化します。多言語のナレーションを活用してグローバルチームに対応し、トレーニングコストを削減します。
既存のライドシェアドライバー向けに、アプリの高度な機能や更新されたサービスエリアに焦点を当てた1分間の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。このビデオは、画面録画と役立つグラフィックオーバーレイを使用したダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、多言語のナレーションを追加して多様なドライバーベースに対応します。HeyGenの簡単なナレーション生成機能を活用し、グローバルな理解を促進してください。
将来のライドシェアドライバーを対象に、プラットフォームに参加する利点と予想収入を強調した45秒の歓迎オンボーディングビデオを作成してください。活気に満ちた現代的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、賑やかな都市の風景やポジティブなドライバーの証言を含むインスパイアリングなストック映像を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルで魅力的な紹介を迅速に組み立ててください。
すべてのアクティブドライバー向けに、新しい会社方針や季節のピーク時間戦略に関する迅速な更新を提供する30秒の情報オリエンテーションビデオを設計してください。このビデオは、迅速な情報吸収のためにテキストオンスクリーンを多用したビジュアルスタイルが必要で、すべての重要なポイントを目立つ字幕/キャプションで強調します。HeyGenの組み込み字幕/キャプション機能を強調し、最大限のアクセシビリティと即時の理解を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
トレーニングコンテンツのリーチを拡大.
新しいドライバーに対して、ライドシェアオリエンテーションとトレーニングビデオの幅広い範囲を開発し、配信することで、一貫性のあるアクセス可能なオンボーディングを確保します。
ドライバーオンボーディングのエンゲージメントを向上.
AIを活用したビデオを利用して、ライドシェアオリエンテーションをよりインタラクティブで記憶に残るものにし、新しいドライバーのエンゲージメントと定着率を大幅に向上させます。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使用してライドシェアオリエンテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したプラットフォームを提供し、魅力的なライドシェアオリエンテーションビデオの作成を効率化します。ユーザーは多様なAIアバターを選択し、スクリプトを直接プロフェッショナルなビデオコンテンツに変換できます。これにより、制作時間と複雑さが大幅に削減され、従業員のオンボーディングがより効率的になります。
HeyGenでライドシェアのオンボーディングビデオをパーソナライズし、多言語サポートを提供できますか？
もちろんです。HeyGenはオンボーディングビデオの深いパーソナライズを可能にし、特定のブランディングやメッセージを組み込むことができます。また、多言語のナレーションや字幕を生成し、さまざまな言語背景を持つ新しいドライバーとの効果的なコミュニケーションを確保します。
HeyGenはどのようにして高品質なトレーニングビデオをコスト効率よく作成するのに役立ちますか？
HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートと包括的なメディアライブラリを備えた強力なビデオメーカーを提供し、高品質なトレーニングビデオの制作に必要な労力を大幅に削減します。AIを使用してスクリプトをビデオに変換することで、従来のビデオ制作方法と比較して大幅なコスト効率を実現します。
HeyGenはリモートオンボーディングや効果的なオリエンテーションビデオの作成にどのような機能を提供しますか？
リモートオンボーディングのために、HeyGenはリアルなAIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、正確なブランディングコントロールを含む一連の機能を提供します。高品質なナレーションと字幕を備えた魅力的なオリエンテーションビデオを簡単に作成し、新しいドライバーがどこからでも一貫した明確な情報を受け取れるようにします。