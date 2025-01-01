AIで簡単にライド安全教育ビデオを作成

魅力的なライド安全ビデオを手軽に制作。AIアバターを活用して、ライダーを教育し保護するコンテンツを作成します。

171/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なドライバー向けに、一般的な交通危険とライダーの安全に焦点を当てた45秒の安全教育ビデオをデザインし、リアルなシナリオとプロフェッショナルで落ち着いたナレーションを特徴とします。HeyGenのAIアバターを利用して、重要な安全情報を権威あるが親しみやすい方法で提示し、視覚的に真剣で情報豊かな美学で補完します。
サンプルプロンプト2
子供やティーンエイジャー向けに、60秒のライド安全教育ビデオショートを開発し、安全なサイクリング習慣についての短い物語を描きます。このビデオは、親しみやすいアニメーションビジュアルスタイルと遊び心のある背景音楽、そして励ましの声を特徴とし、複雑なルールを理解しやすくします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的な背景とトランジションを迅速に組み立て、若い観客の注意を引きます。
サンプルプロンプト3
若い、意欲的なブロガーや仲間のグループを対象に、都市環境での運転安全に関する迅速で実用的なヒントを提供する30秒のバイクブログスタイルのビデオを作成します。視覚と音声のスタイルは、現代的な背景音楽を使用して、直接的なアドレスを模倣し、信頼性と個人的な感覚を持たせます。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、すべての話されたコンテンツを最大限にアクセス可能にし、ソーシャルプラットフォームで共有可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライド安全教育ビデオの作成方法

HeyGenの直感的なテキスト-to-ビデオ、AIアバター、強力な編集ツールを使用して、安全メッセージをダイナミックな教育ビデオに変換し、最大の効果を発揮します。

1
Step 1
スクリプトまたはコンテンツを作成
まず、安全メッセージを作成します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、テキストを魅力的なビデオセグメントに簡単に変換し、「安全教育ビデオ」の核を形成します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンテーションを選択
メッセージを強化するために、コンテンツを伝える「AIアバター」を選択するか、さまざまなテンプレートやシーンから選んで、重要な安全ポイントを視覚的に説明します。これにより、プレゼンテーションが魅力的になります。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加
明確さとアクセス性を確保します。HeyGenの「ナレーション生成」を利用して明確なナレーションを行い、自動字幕を簡単に追加して、より広範な観客にリーチし、「ライダー安全」レッスンを誰にでも影響力のあるものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォーム向けに高品質の安全教育ビデオを準備します。「ソーシャルメディア」で広く影響力のあるコンテンツを共有し、より多くのライダーを教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの安全コンテンツを迅速に制作

.

YouTubeやTikTokなどのプラットフォーム向けに、重要な安全ヒントを簡単に共有できる魅力的な短編ビデオを生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてバイク安全教育ビデオの作成を簡単にしますか？

HeyGenはライド安全教育ビデオの作成を簡単にします。直感的なプラットフォームを使用して、AIアバターとさまざまな事前デザインされたテンプレートやシーンを活用し、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、安全ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenは影響力のあるライダー安全ビデオのための高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenは安全教育ビデオを強化するための強力な機能を提供します。高品質のナレーション生成と自動字幕を利用して、ライダー安全メッセージを明確かつ広範な観客にアクセス可能にします。

HeyGenの安全ビデオをどのプラットフォームで共有できますか？

HeyGenのビデオは、さまざまなプラットフォームでの広範な配信を目的としています。YouTube、TikTok、その他のソーシャルメディアチャンネルでプロフェッショナルな短編ビデオを簡単にエクスポートして共有し、運転安全意識のためのターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

HeyGenで安全ビデオ制作の外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供し、安全ビデオ制作を個別化できます。さまざまなAIアバターから選択し、ブランドのロゴを組み込み、特定の教育メッセージに合わせてシーンを調整できます。