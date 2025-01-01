入札を勝ち取るRFP応答ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用したパーソナライズされたビデオ提案で、営業ピッチを効率化し、クライアントを効果的に引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーや提案書作成者がワークフローを効率化することを目指している60秒の簡潔なRFP応答ビデオを開発し、あなたのソリューションを効率的に伝えます。ビジュアルスタイルは情報的で明確であり、簡潔な音声を使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、高品質のボイスオーバー生成を利用して、洗練されたプロフェッショナルな提案を提示します。
サンプルプロンプト2
営業幹部やアカウントマネージャー向けに、効果的に営業ピッチを効率化する30秒のインパクトのあるビデオ提案を制作します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、ダイナミックなビジュアルを統合し、印象に残る高エネルギーで視覚的に豊かで説得力のあるスタイルを示します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやフリーランスコンサルタントがプロフェッショナリズムと明確さを伝える必要があるRFP応答ビデオを効果的に作成するための洗練された40秒のビデオを設計します。HeyGenの字幕/キャプションを組み込み、スクリプトからのテキストビデオで簡単にスクリプトを生成し、最大の理解とエンゲージメントを確保し、より広いリーチと改善されたコンバージョン率を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

RFP応答ビデオの作成方法

HeyGenの革新的な機能を活用して、見込み客を引き付ける魅力的でパーソナライズされたRFP応答ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
広範なライブラリからプロフェッショナルな「ビデオ提案テンプレート」を選んでRFP応答の構造を作成します。これにより、コンテンツに集中し、「テンプレートとシーン」機能を利用して迅速に開始できます。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
提案をナレーションする「AIアバター」を追加してメッセージを生き生きとさせます。これにより、直接的にオーディエンスに響く「パーソナライズされたビデオ提案」を作成し、応答をより魅力的でユニークなものにします。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを強化
「ダイナミックなビジュアル」でビデオを高め、「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用して一貫性を維持します。会社の独自の外観と感触を簡単に取り入れ、プロフェッショナルなイメージを強化します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
正確な「ボイスオーバー生成」で「RFP応答ビデオ」を完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなビデオが見込み客を感動させ、際立つ準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例で信頼性を示す

AI生成のビデオ証言やケーススタディをRFP応答に統合し、強い信頼を築き、実績を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なRFP応答ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なビデオシーンを活用して、魅力的なRFP応答ビデオを作成する力を提供します。ダイナミックなビジュアルと明確なメッセージングで際立つ、非常にパーソナライズされたビデオ提案を作成し、見込み客を効果的に引き付けることができます。

HeyGenがパーソナライズされたビデオ提案に最適な理由は何ですか？

HeyGenはAIアバターとリアルなAIボイスアクターを使用して魅力的なコンテンツを迅速に生成できるため、パーソナライズされたビデオ提案に最適です。この機能は営業ピッチを効率化し、多言語のボイスオーバーもサポートできるため、メッセージがグローバルに響き渡ります。

HeyGenは本当にダイナミックなビデオコンテンツの作成を効率化できますか？

はい、HeyGenのパーソナライズされたビデオプラットフォームは、ダイナミックなビデオコンテンツの作成を効率的に効率化するように設計されています。スクリプトからのテキストビデオ、カスタマイズ可能なビデオシーン、AIアバターなどの機能を備えており、営業からAIトレーニングビデオまで、さまざまなニーズに合わせて高品質のビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはビデオ提案におけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を確保し、すべてのビデオ提案にロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを利用して、統一感のある洗練された外観を維持し、ダイナミックなビジュアルのインパクトを高めます。