簡単に報酬プログラムトレーニングビデオを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、ロイヤルティプログラムのための魅力的な教育コンテンツを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員向けに45秒の簡潔なハウツービデオを開発し、一般的な「報酬シナリオ」を示し、報酬プログラム内でポイントを効果的に獲得し、交換する方法を説明します。ビジュアルアプローチは明るくインフォグラフィックを駆使し、陽気で親しみやすい音楽トラックを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツから動的なシーンを迅速に生成します。
チームマネージャーを対象とした90秒の詳細な「プログラムトレーニング」ビデオを作成し、従業員のエンゲージメントを促進するためのベストプラクティスと報酬構造の深い影響を理解する方法をカバーします。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで例に富み、自信に満ちたが親しみやすい音声トーンを使用します。この教育コンテンツは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用し、一貫した高品質のナレーションを提供します。
潜在的な顧客をターゲットにした30秒の活気あるプロモーション説明ビデオをデザインし、「ロイヤルティプログラム」に参加することの即時の利点を強調します。ビジュアルの美学はダイナミックで顧客中心であり、熱意に満ちた簡潔な音声配信を採用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能は、魅力的で説得力のあるビデオを迅速に組み立てるのに役立ちます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な報酬プログラムトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと「テキストからビデオ」技術を使用して、魅力的な「報酬プログラムトレーニングビデオ」を作成する力を提供します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenは視聴者を引きつける高品質の「教育コンテンツ」を生成します。この効率的なプロセスは、「トレーニング資料」を動的なビデオ体験に変えます。
HeyGenはロイヤルティプログラムのビデオチュートリアルを迅速に制作するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは事前にデザインされた「テンプレート」と「テキストからビデオ」への即時変換機能を通じて、「ロイヤルティプログラム」の「ビデオチュートリアル」の「ビデオ制作」を効率化します。簡単にボイスオーバーや「字幕/キャプション」を追加して、プログラムの「開始ガイド」を明確に伝えることができます。
HeyGenを使用して報酬プログラムトレーニング資料のブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをすべての「報酬プログラムトレーニング」ビデオチュートリアルに組み込むことができます。これにより、「プログラムトレーニング」資料が一貫してブランドアイデンティティを反映します。
HeyGenのビデオ制作ツールを使用して複雑な報酬シナリオを効果的に説明するにはどうすればよいですか？
HeyGenは「スクリプトからのテキストビデオ」生成とリアルな「ボイスオーバー生成」を可能にすることで、複雑な「報酬シナリオ」の説明を簡素化します。複雑な「ハウツービデオ」コンテンツを明確で理解しやすいセグメントに分解し、「トレーニングビデオ」を簡単に理解し、最適な「プログラムトレーニング」を実現します。