1

Step 1

スクリプトとアウトラインを作成

返品処理ビデオのための明確で簡潔なスクリプトを作成することから始めます。返品管理ソフトウェアやブランド化された返品ポータルを通じて、返品ポリシーの各ステップを詳述します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストを迅速に予備ビデオに変換し、すべての重要な情報がカバーされていることを確認します。