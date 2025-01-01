職場復帰動画を作成して歓迎と情報提供を

魅力的なビデオテンプレートとシーンを活用して、社内コミュニケーションとHRのために重要な職場復帰ポリシーを簡単に伝えましょう。

185/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門やチームリーダーを対象にした60秒の情報動画を作成し、新しい`ハイブリッドワークオプション`とポリシーを明確に説明してください。動画はプロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenの`AIアバター`を活用して一貫性のある魅力的な方法で重要な情報を提示してください。
サンプルプロンプト2
全社のステークホルダー向けに、職場復帰に関する主要なポリシーの伝達に関連する重要な日付と期待事項に焦点を当てた30秒の発表動画を作成してください。エネルギッシュなビジュアルスタイルと明確で直接的なナレーションを使用し、多様なチーム全体での理解を最大化するために`字幕/キャプション`を含めてください。
サンプルプロンプト3
新入社員や包括的な概要を必要とする既存のスタッフを対象にした90秒の詳細な`職場復帰ポリシー動画`を設計してください。ビジュアルスタイルは安心感がありプロフェッショナルで、安心で生産的なオフィス環境の関連する`メディアライブラリ/ストックサポート`映像を組み込み、落ち着いた権威あるナレーションを添えてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職場復帰動画の作成方法

魅力的でプロフェッショナルな動画で職場復帰ポリシーと計画を簡単に伝え、チームの明確さと準備を確保します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選ぶ
職場復帰コミュニケーション用に特別に設計された多様な**ビデオテンプレート**ライブラリから選択して始めましょう。これらの事前構築されたシーンは、メッセージのプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズする
**スクリプトからのテキスト動画**エディタに直接スクリプトを入力してビデオをカスタマイズします。会社のロゴやブランディング要素を追加して、社内コミュニケーションに合わせましょう。
3
Step 3
メッセージを生成する
リアルな**AIアバター**を生成して、職場復帰メッセージを実現します。自動字幕を追加して、アクセシビリティと理解を向上させましょう。
4
Step 4
エクスポートして共有する
最終的な**職場復帰動画**を完成させ、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。すべての社内チャネルで洗練された動画を簡単に共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安心感を与えるメッセージで自信を高める

.

職場環境への移行に関する懸念を和らげ、ポジティブな感情を醸成するためのモチベーショナル動画を作成します。

background image

よくある質問

HeyGenで職場復帰動画を作成する最良の方法は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルな職場復帰動画の作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用して、職場復帰ポリシーを迅速に伝え、チームに明確なメッセージを確保します。

職場復帰動画テンプレートをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、職場復帰コミュニケーション用のさまざまなビデオテンプレートを提供しており、簡単にカスタマイズできます。ブランドのロゴ、色、特定のメッセージを組み込んで、一貫性とプロフェッショナリズムを維持してください。

HeyGenは職場復帰動画作成にどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト動画技術を利用して、職場復帰動画の作成を効率化します。これにより、スクリプトを動的なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションに変換し、魅力的なコンテンツを効率的に生成できます。

HeyGenを使用して職場復帰計画を動画で効果的に伝えるにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、職場復帰計画のような主要なポリシーを魅力的な動画コンテンツで効果的に伝えることができます。カスタマイズ可能なシーン、ナレーション生成、さらには字幕/キャプションを追加して、すべての従業員がハイブリッドワークオプションと新しい手順を理解できるようにします。