AIで振り返り要約ビデオを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、会議のメモを魅力的なビデオ要約に簡単に変換し、すべての洞察とアクションアイテムを明確に伝えます。

157/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内の関係者向けに、過去1年の成功を振り返る45秒の洗練された企業イベントの要約ビデオを作成します。プロフェッショナルでインフォグラフィックのようなビジュアルスタイルと、感動的な背景音楽を持ち、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫したブランド美学を実現します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けに、クリエイティブキャンペーンの始まりから終わりまでの旅を捉えた30秒の招待的な振り返り要約ビデオをデザインします。このビデオは、モダンでアニメーション化された背景にキャッチーな音楽を合わせ、HeyGenのAIアバターをフル活用して、個性的なタッチを加えたフレンドリーなAIアバターが主要なポイントを紹介します。
サンプルプロンプト3
最近の会議からの最も影響力のある瞬間と議論を強調する、参加者と潜在的なスポンサーを対象とした50秒の情報豊かなイベント振り返りビデオを開発します。スピーカーのクイックグリンプスと明確なオンスクリーンテキストを備えた洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプションをすべての音声に組み込むことでアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

振り返り要約ビデオの作成方法

カスタマイズ可能なテンプレートとAIツールを使用して、チームの振り返りの洞察を魅力的で実行可能なビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
カスタマイズ可能な振り返り要約ビデオテンプレートを選択して、コンテンツを効果的に構成し、時間を節約します。
2
Step 2
コンテンツとAIアバターを追加
振り返りの発見と議論を入力し、主要なポイントを紹介するAIアバターを選択します。
3
Step 3
AIナレーションを生成して調整
AIナレーション生成を利用して、ビデオスクリプトを高品質で自然な音声で語り、必要な編集を行います。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
AIキャプションジェネレーターでビデオを最終化し、チームや関係者と共有するために希望のアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで振り返りからの学習と保持を向上

.

振り返りの成果の影響を高め、学んだ教訓がチーム全体で効果的に保持され、適用されるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な振り返り要約ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的な振り返り要約ビデオを作成するために特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートを提供します。主要なハイライト、アクションアイテム、プロジェクト管理の洞察を簡単に組み込むことができ、複雑なデータを記憶に残るイベントに変えることができます。

HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高品質のAIナレーションを含む高度なAIツールを活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。このテキストからビデオへの生成機能により、複雑な制作セットアップを必要とせずにダイナミックなコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenで振り返りビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは振り返り要約ビデオのためのさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、特定のブランドに合わせて調整できます。ビデオ編集機能を簡単に調整し、ブランドコントロールを組み込み、メディアライブラリを活用してユニークで影響力のあるコンテンツを作成できます。

HeyGenでどのような種類の振り返りビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、スプリント振り返りビデオ、企業イベントの要約、一般的なイベント振り返りビデオなど、さまざまな振り返りビデオを作成できます。プロジェクトの振り返りやバーチャル振り返りを要約するのに理想的なツールであり、すべての重要なポイントを効果的に強調します。