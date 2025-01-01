販売とスタッフスキルを向上させる小売トレーニングビデオを作成
コスト効率の高いAIアバターでオンボーディングと商品知識のビデオ制作を効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な販売スタッフを対象に、一般的な顧客の反論に対処する効果的なテクニックを示す45秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルでシナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、控えめな背景音楽と落ち着いた安心感のある声でナレーションを行います。HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、重要なコミュニケーションのヒントを強調し、明確さとアクセス性を向上させてください。
すべての店舗従業員向けに、新しい季節のマーチャンダイジングレイアウトとプロモーションを発表する30秒のダイナミックなアップデートビデオを制作してください。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュであり、更新された店舗環境のクイックカットとエキサイティングで簡潔な声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に印象的で影響力のあるメッセージを迅速に組み立ててください。
店舗マネージャーとチームリーダーを対象に、新しい在庫管理システムの更新を詳述する90秒の手順ビデオを生成してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで指導的であり、明確な画面録画とステップバイステップのオーバーレイを使用し、権威ある明確な声でナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な操作手順を正確に伝えることで、作成プロセスを迅速化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な小売トレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーであり、多様なAIアバターと豊富なトレーニングビデオテンプレートを使用して小売トレーニングビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIがプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に生成し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenのトレーニングビデオ制作を効率化するための主な機能は何ですか？
効率的なビデオ制作のために、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ生成、リアルなAI音声、豊富なメディアライブラリを提供します。これらの機能はスクリプト作成とストーリーボード作成を簡素化し、広範なビデオ編集を必要とせずにトレーニングビデオを作成しやすくします。
HeyGenを使用して商品知識ビデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、商品知識ビデオにロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。また、さまざまなAIアバターを利用し、シーンをカスタマイズしてブランドの美学に完全に一致させることができます。
HeyGenは初心者でもトレーニングビデオを作成しやすいですか？
はい、HeyGenはビデオ制作に不慣れな方でも使いやすいように設計されています。直感的なトレーニングビデオテンプレートとテキストからビデオを生成する機能を備えており、広範な事前経験を必要とせずに迅速にトレーニングビデオを作成できます。