リテールオリエンテーションビデオを簡単に作成
スクリプトをプロフェッショナルなオリエンテーションビデオに変換し、テキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して新入社員向けの魅力的なeラーニングを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
リテールセールスアソシエイト向けに、45秒の魅力的な社員オンボーディングビデオを作成し、ダイナミックなビデオストーリーテリングを通じて、重要な製品知識とブランド価値を鮮やかに説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、製品に焦点を当てたビジュアルと現代的なオーディオスタイルを補完するエネルギッシュなナレーションを生成します。
すべてのリテールスタッフを対象にした30秒の簡潔なオリエンテーションビデオを制作し、重要な運用手順と安全プロトコルを詳述します。このビデオは、プロフェッショナルなボイスオーバーを備えたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで最大の明瞭さとeラーニングの効果を高めます。
フロントラインのカスタマーサービスチーム向けに、顧客とのインタラクションのベストプラクティスを示す90秒の魅力的なビデオをデザインします。このビデオは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、共感的なトーンとサポート的なバックグラウンドオーディオでリアルなシナリオベースのビジュアルを作成し、効果的なビデオ制作を最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして新入社員向けの魅力的なオリエンテーションビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、新入社員向けの高品質なオリエンテーションビデオを簡単に作成できるようにすることで、オリエンテーションビデオを革新します。スクリプトを入力し、テンプレートを選択するだけで、数分でプロフェッショナルなビデオが生成され、従来のビデオ制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenがプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオやリテールオリエンテーションビデオの制作に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、効率性とプロフェッショナリズムを兼ね備えているため、社員オンボーディングビデオやリテールオリエンテーションビデオの制作に最適です。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成し、一貫したメッセージングと新しいチームメンバーへの歓迎の意を表す企業文化の紹介を確保します。
HeyGenのAIアバターは、社内トレーニングやeラーニングのビデオ制作を本当に簡素化できますか？
はい、HeyGenの高度なAIアバターは、社内トレーニングやeラーニングのビデオ制作を劇的に簡素化します。カメラや俳優、複雑な編集ソフトウェアを必要とせず、書かれたスクリプトをリアルなボイスオーバーと表情を持つダイナミックなビデオコンテンツに瞬時に変換できます。
HeyGenはオンボーディングビデオにおけるブランドの一貫性とビデオストーリーテリングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランディングコントロールを提供することで、オンボーディングビデオにおける強力なビデオストーリーテリングを支援します。これにより、すべてのコンテンツが会社のビジュアルアイデンティティと完全に一致し、初日から独自の企業文化を強化します。