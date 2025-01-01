AIの効率で小売コンプライアンスビデオを作成

トレーニングを効率化：HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的なコンプライアンスビデオを迅速に制作し、リソースを節約しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な小売スタッフ向けに、最近の「規制コンプライアンス」の変更を特に強調した60秒の「コンプライアンス研修ビデオ」の更新が必要です。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、データビジュアライゼーションとテキストオーバーレイを使用して明確さを保ち、落ち着いたナレーションで詳細を説明し、自動生成された「字幕/キャプション」で包括的な理解を確保します。
サンプルプロンプト2
すべての小売従業員を対象に、一般的な店舗の問題に対処する30秒のリフレッシャー「コンプライアンスビデオ」を作成してください。短いシナリオベースの例を通じて、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速に制作し、励ましのある会話調のナレーションで「インタラクティブな学習」を促進し、ベストプラクティスを効果的に強化します。
サンプルプロンプト3
特定の「業界基準」と会社方針の一貫したメッセージングと遵守を確保するために、小売店のマネージャー向けに45秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは強力な「ブランディングとカスタマイズ」を反映し、全体を通じてプロフェッショナルな美学を維持し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、明確なメッセージを伝えるために明瞭な声を使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

小売コンプライアンスビデオの作成方法

HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用して、業界基準を満たし、従業員のエンゲージメントを高める明確で魅力的な小売コンプライアンス研修ビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
コンテンツの基盤を選択
プラットフォームに`ビデオスクリプト`を貼り付けるか、さまざまな`ビデオテンプレート`から選択して、コンプライアンスメッセージを迅速にアウトライン化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
`AIアバター`を選択してコンプライアンスコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。多様なアバターの選択肢が、トレーニングにプロフェッショナルで親しみやすい顔を加えます。
3
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
`ブランディングコントロール（ロゴ、色）`をビデオに適用し、会社のビジュアルアイデンティティを組み込んで、一貫性があり認識しやすいトレーニング資料を作成し、`ブランディングとカスタマイズ`を促進します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を活用して`コンプライアンス研修ビデオ`を最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化して、チームが効果的なトレーニングにアクセスできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な規制トピックを簡素化

複雑な規制や業界基準を明確で理解しやすいコンプライアンスビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenは小売コンプライアンスビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームを活用して、小売コンプライアンスビデオの作成プロセスを大幅に加速します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートを選択し、AIアバターを利用して迅速にプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを生成し、貴重な時間とリソースを節約できます。

HeyGenがコンプライアンス研修に理想的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、複雑な規制コンプライアンスをテキストから魅力的なコンプライアンス研修ビデオに変換することで、簡素化するように設計されています。私たちのプラットフォームは、動的なコンテンツで従業員のエンゲージメントを高め、チームが情報を得て業界基準を効果的に満たすのを支援します。

コンプライアンスビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングとカスタマイズ機能を提供しており、会社のロゴ、色、資産をコンプライアンスビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべてのアニメーションビデオがブランドに完全に一致し、より一貫性のある魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenは小売コンプライアンス研修のためにどのように魅力的なコンテンツを確保しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからのビデオ機能などの機能を通じて、非常に魅力的なコンテンツを制作することに焦点を当てています。このアプローチは、重要なポリシー情報をインタラクティブな学習体験に変え、コンプライアンスビデオを従業員にとってより効果的で記憶に残るものにします。