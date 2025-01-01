小売ブランドのトレーニングビデオを作成して売上を向上
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なトレーニングビデオで売上パフォーマンスと学習の定着を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の小売スタッフ向けに、複雑な顧客返品の処理手順をステップバイステップで示す2分間のワークフロートレーニングビデオを作成し、プロフェッショナルな画面録画と明確な音声ガイドを生成して各アクションを案内します。
顧客対応チーム向けに、特定の製品カテゴリー内でのアップセルとクロスセルのベストプラクティスに焦点を当てた60秒の販売トレーニングビデオを制作し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して効果的な顧客対応をシナリオベースで描写します。
すべての小売従業員向けに、ブランドの核心的価値とユニークなストーリーを情熱的に伝える45秒の教育コンテンツを開発し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからインスピレーションを得たビジュアルと、ブランドの整合性を確保するための権威ある音声スタイルを特徴とします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な小売ブランドのトレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、小売ブランドの魅力的なトレーニングビデオを迅速に生成することを可能にします。スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、すべての場所で標準化されたトレーニングを確保します。
HeyGenを使ってどのような教育コンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、製品トレーニングビデオ、ハウツービデオ、従業員や顧客のオンボーディング用の資料など、幅広い教育コンテンツを制作できます。AIアバターと自然な音声を活用して、メッセージを明確に伝えましょう。
HeyGenはトレーニングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことで、強力なブランドの一貫性を維持することができます。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、小売ブランドのアイデンティティに合った魅力的なビジュアルを作成しましょう。
HeyGenはトレーニングビデオの作成と共有が簡単ですか？
HeyGenはテキストからトレーニングビデオを作成および編集するプロセスを簡素化するユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。字幕を簡単に追加し、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートしてオンデマンド学習を可能にし、チームとトレーニングビデオコンテンツを簡単に共有できます。